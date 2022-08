20 kilometer rijden voor een laadpaal? In het noorden komt het voor

Wie in het noorden van het land woont moet gemiddeld 4 tot 5 kilometer rijden met de elektrische auto om bij een openbare laadpaal te komen. In de Randstad is het gemiddeld 600 meter.

Dat rekende Zonneplan uit op basis van cijfers van de Nationale Agenda Laadinfrastructuur. Zonneplan deelde het aantal publieke laadpunten per gemeente door de lengte van het wegennet in diezelfde gemeente. Voor Drentenaren staat een laadpaal gemiddeld 5 kilometer verderop, terwijl Friezen een kleine 4,5 kilometer moeten rijden. Groningen complementeert de top 3 met 3,7 kilometer. In de drie Randstedelijke provincies gaat het om gemiddeld slechts 600 meter.

20 kilometer

In drie Nederlandse gemeenten is het voor EV-rijders al helemaal zoeken naar een openbaar laadpunt. Het gaat om het Friese Dantumadiel, het Groningse Pekela en Voerendaal in Limburg, waar men gemiddeld meer dan 20 kilometer moet rijden om aan de straat te kunnen laden. In totaal zijn er 25 gemeenten waar men voor een openbaar laadpunt gemiddeld meer dan 10 kilometer moet rijden. Twaalf daarvan liggen in de provincies Drenthe, Friesland of Groningen.

In de Randstad daarentegen is een publiek laadpunt altijd in de buurt. In Amsterdam en Den Haag op gemiddeld 220 meter afstand. In Utrecht, Amstelveen, Rotterdam, Delft en Diemen hoef je gemiddeld maximaal 370 meter te lopen naar je opgeladen auto.

Privélaadpaal

Elektrische rijders lijken beter af in de Randstad, maar het is wel zo dat je in het westen de laadpaal met veel andere elektrische rijders moet delen, waardoor je misschien tóch nog verder moet rijden. En in Friesland, Groningen en Drenthe is de kans dat je een eigen oprit hebt én de mogelijkheid om een privélaadpaal neer te zetten groter. Zo is in Drenthe volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 47 procent van de woningen vrijstaand of een twee-onder-een-kap; in Zuid-Holland is dat slechts 8 procent.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: