28 miljoen weg, 1700 bomen dood: zo eindigde omstreden verkeersproject in fiasco

De westelijke rondweg (kosten: 87 miljoen) in Amersfoort is van de baan: dít zijn de gevolgen

Het plan voor de westelijke rondweg in Amersfoort (kosten: tenminste 87 miljoen euro) gaat definitief de prullenbak in. Dat staat in het akkoord van de nieuwe coalitiepartijen D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie en Partij voor de Dieren. Hiermee komt een einde aan een hoofdpijndossier dat de Amersfoortse politiek al tientallen jaren in de greep houdt.

1 juli