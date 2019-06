35 waterstoftaxi’s kondigen ‘nieuw tijdperk’ aan

Auto’s op waterstof zijn al jaren een belofte, maar in Den Haag rijden er inmiddels tientallen rond. Een groot deel van het WMO-vervoer wordt er sinds kort gedaan met waterstoftaxi’s. En er komen nog veel meer waterstofauto’s in die regio nu er een waterstoftankstation opent na de zomer.

Noot Personenvervoer won de aanbesteding van de gemeente om de taxiritten voor de Wet Maatschappelijke Ondersteuning CO2-neutraal uit te voeren. Toyota heeft het bedrijf 35 exemplaren van de Toyota Mirai geleverd.

Een waterstofauto is ook een elektrische auto, maar dan zonder de loeizware accu’s. De Mirai maakt de elektriciteit zelf uit waterstof. Groot voordeel: tanken kost net als bij een benzineauto maar een paar minuten en de actieradius is vergelijkbaar met een brandstofauto. Groot nadeel: Er zijn nog nauwelijks waterstofstations in Nederland.

Voorlopig moeten de Haagse taxi’s naar Rhoon om te tanken, maar de Haagse ondernemer Jan Paul Kerkhof opent na de zomer een waterstoftankstation bij zijn BP-benzinestation. ,,Dan komen die 35 taxi’s hier om te tanken. En in de regio staan er 125 Hyundai Nexo waterstofauto’s in bestelling die begin 2020 geleverd worden, die hier óók komen tanken. Het aanbod dat ik bied creëert de vraag. Ik had niet kunnen durven dromen dat we zo’n mooie start zouden hebben.’’ Kerkhof gaat groen waterstof (geproduceerd door elektrolyse uit groene stroom) verkopen.

Groener dan groen

Waterstofauto’s zijn groener dan groen: waterstof erin en uit de uitlaat komen slechts wat druppels water en een wolkje stoom. Toyota en Hyundai geloven er heilig in. Toyota wil de productie de komende jaren vertienvoudigen en komt voor de Olympische Spelen in Tokyo met een nieuw model waterstofauto. De grote Duitse automerken werken eveneens aan een waterstofauto. Ook Bosch, de grootste toeleverancier voor de autoindustrie ter wereld, kondigde dit voorjaar aan op grote schaal brandstofcellen (het hart van de waterstofauto waar waterstof wordt omgezet in water en elektriciteit) te gaan produceren. Ieder automerk kan daardoor over een paar jaar een waterstofauto bouwen zonder de torenhoge ontwikkelingskosten. Waterstof wordt vooral gezien als een alternatief voor diesel.

Nieuw tijdperk