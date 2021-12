82-jarige slipt met peperdure Ferrari door winkelruit

Volgens lokale media raakte de auto van de man om onverklaarbare reden van de weg, schoof over een stuk parkeerplaats en knalde dwars door de etalage. De auto, die tegenwoordig een waarde heeft van minimaal 160.000 euro, kwam vast te zitten in de winkelruit met de voorwielen omhoog en de achterkant op straat.

Bij bejaarde automobilisten is de oorzaak van dit soort incidenten vaak dat ze per ongeluk het gaspedaal indrukken in plaats van de rem, zo schrijft het Duitse Autobild. In dit geval lijkt het er echter meer op dat de eigenaar indruk probeerde te maken op zijn medepassagiere, waarna de auto op hoge snelheid in een slip raakte.

De Ferrari lijkt redelijk onbeschadigd, maar aangezien de neus omhoog is gebogen is de kans groot dat het chassis ontzet is. De Ferrari 512 TR is de opvolger van de Testarossa, die beroemd werd door de tv-serie Miami Vice. Tussen 1991 en 1994 zijn er ongeveer 2280 stuks gemaakt. De 428 pk sterke sportwagen met V12-middenmotor is 390 pk sterk en heeft een topsnelheid van 315 kilometer per uur.