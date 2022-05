A2 besmeurd met 33 ton room na botsing tussen vrachtwagen en bestelbus, één zwaargewonde

met videoBij een ongeval op de A2 bij Den Bosch is een bestelbus achterop een vrachtwagen gebotst. De bestuurder van de bestelbus, een 34-jarige man uit Eindhoven, is zwaargewond geraakt. Door de botsing is de vrachtwagen met 33 ton room leeggelopen over de snelweg.

Het ongeluk vond plaats rond 00.50 uur op de A2 richting Eindhoven, tussen oprit N279 en de afrit naar het provinciehuis. De bestuurder van de bestelauto belandde met zijn voertuig achterop de vrachtwagen en raakte door de botsing bekneld. De brandweer, meerdere ambulances en een traumahelikopter werden opgeroepen.

De brandweer bevrijdde de automobilist. De man was bij kennis maar werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd.

Bij een ongeval op de A2 bij Den Bosch is een bestelbus achterop een vrachtwagen gebotst. Door de botsing is de vrachtwagen met 33 ton room leeggelopen over de snelweg.

Volledig leeg

Zowel de bestelbus als de vrachtwagen zijn beschadigd. In de vrachtwagen zat 33 ton room met een waarde van ongeveer 80.000 euro. De vrachtwagenchauffeur had net zijn voertuig geladen in Veghel. De tank was volledig leeggelopen over de weg, wat gladheid veroorzaakte.

Een deel van de room is in de berm, de talud en mogelijk ook in de nabijgelegen sloot terechtgekomen. Onderzoek moet uitwijzen hoeveel room er buiten de weg is beland. Die grond zou later afgegraven moet worden.

Weg dicht

De weg schoonmaken zal nog even duren. De parallelrijbaan van de A2 was daarom vanaf oprit N279 tot aan de afrit naar het provinciehuis afgesloten voor het overige verkeer. Rond 6.45 uur was alleen nog de rechterrijstrook afgesloten.

De bestelbus is flink beschadigd.

Bij een ongeval op de A2 bij Den Bosch is een bestelbus achterop een vrachtwagen gebotst. Door de botsing is de vrachtwagen met 33 ton room leeggelopen over de snelweg.

Bij een ongeval op de A2 bij Den Bosch is een bestelbus achterop een vrachtwagen gebotst. Door de botsing is de vrachtwagen met 33 ton room leeggelopen over de snelweg.



