Aan deze vijf automobilistenstreken ergeren truckers zich het meest

Vrachtwagens worden vaak gezien als slome weggebruikers die soms plotseling naar de linkerbaan schieten om tergend langzaam een andere vrachtwagen voorbij te kruipen. En dan het liefst op tijdstippen dat het voor trucks verboden is om in te halen. Ook zwalken ze soms over de rechterbaan en moet je maar hopen dat ze op tijd stoppen met wat ze dan ook aan het doen zijn.

Maar vrachtwagenchauffeurs hebben ook zo hun irritaties, want automobilisten kunnen er natuurlijk ook wat van. De meeste ergernissen hebben betrekking op het niet goed realiseren van automobilisten hoe moeilijk het besturen van een truck eigenlijk is. Even snel stoppen is er bijvoorbeeld niet bij. En optrekken vanuit stilstand is met een tientonner evenmin sinecure. De logistieke dienstverlener Logistic Force ondervroeg tijdens het ‘nationaal chauffeurs onderzoek 2019' ruim 1.100 truckers, en dit was het resultaat: