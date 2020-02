Aandeel Tesla bijna 20 procent hoger: analisten voorspellen vertienvoudiging van beurskoers

Groot ongeval in Antwerpse tunnel: 1 dode, 5 zwaargewon­den en 44 lichtgewon­den

16:22 Bij een ernstig ongeval in de Beverentunnel op de Antwerpse ring richting Nederland zijn 1 dode, 5 zwaargewonden en 44 lichtgewonden gevallen. Bij het ongeval waren twee bussen, drie vrachtwagens en een auto betrokken. De hulpdiensten zijn massaal aanwezig en het medisch interventieplan is afgekondigd. De tunnel blijft voorlopig in beide richtingen afgesloten.