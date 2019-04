Aanpassen geluid richtingaanwijzers kan toch wel

Video De favoriete sportauto van Burt Reynolds is te koop

12 april De Pontiac Trans Am van acteur Burt Reynolds is te koop. Samen met zijn cowboyschoenen, hoeden en andere persoonlijke eigendommen wordt zijn favoriete sportauto in juni geveild in Beverly Hills. De Pontiac, net als Reynolds bekend van de film Smokey and the Bandit, moet minimaal een half miljoen dollar opleveren.