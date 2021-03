Aantal boetes voor appen achter het stuur verdubbeld

Laadpunt rukt op in parkeerga­ra­ge

4 maart In 2025 moeten er tien keer zoveel laadpunten in parkeergarages zijn als nu, spreken demissionair staatssecretaris Van Veldhoven (Milieu) en de parkeerbranche vandaag af. In ongeveer twee derde van de garages is er nog geen mogelijkheid voor elektrische auto’s om op te laden.