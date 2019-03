Aantal drank- en drugsdelicten EU-truckers verdubbeld

De Europese organisatie controleerde in de week van 19 tot 24 februari 103.515 vrachtwagens en 18.047 touringcars in twintig landen. Daarbij werden meer dan 33.000 overtredingen geconstateerd. Bij vrachtwagens ging het om 30.014 overtredingen en bij bussen om 3.371 delicten.

In 2.092 gevallen was de situatie zo gevaarlijk dat een voertuig niet verder kon rijden (2.046 vrachtwagens en 46 bussen). Gemiddeld werden overtredingen of fouten vastgesteld bij 29 procent van de vrachtwagens en 18 procent van de bussen.