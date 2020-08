Aantal speed pedelecs stijgt met kwart: rijden nu 21.000 stuks rond in ons land

Het succes van de speed pedelec? Jasper Keultjes van fietswinkel Snelbander en speedpedelecs.com uit Arnhem hoeft er niet lang over na te denken. ,,Twee keer trappen en je rijdt 45 kilometer per uur. De kracht van dit voertuig is ongekend en niet te vergelijken met een standaard e-bike’’, aldus Keultjes.



Volgens hem gaan de rappe fietsen al een paar jaar als warme broodjes over de toonbank. ,,En sinds corona zijn ze helemaal populair. Veel mensen zijn klaar met de auto en ook met het openbaar vervoer. Ze willen lekker sportief op de fiets naar het werk. Vooral voor langere afstanden is een speed pedelec ideaal. En je komt niet bezweet aan op kantoor, ook niet onbelangrijk.’’

Ongelukken

Vanwege de hoge snelheid van maximaal 45 kilometer per uur is het dragen van een helm verplicht en gelden voor de speed pedelec dezelfde verkeersregels als voor bromfietsen. Keultjes: ,,De meeste ongelukken gebeuren binnen drie maanden na aankoop. Gebruikers moeten wennen aan de kracht en snelheid, want je kunt de rij-ervaring onmogelijk met een normale fiets vergelijken. Niet iedereen is dan ook geschikt voor dit voertuig, daar moeten we eerlijk in zijn.’’

Wel of niet op het (snel-)fietspad? Zeker nu het aantal speed pedelecs snel stijgt, keert deze discussie regelmatig terug. Sinds 1 juli 2017 is het voertuig officieel een bromfiets en mag je er niet meer mee op het fietspad. De meeste speed pedelecs rijden binnen de bebouwde kom zo'n 30 tot 35 kilometer per uur. Op de rijbaan voelen veel gebruikers zich niet veilig tussen het gemotoriseerde verkeer.

Volledig scherm Voorbeeld van een speed pedelec. © RV

Maatwerk

De Fietsersbond vindt dat de speed pedelec vanwege de snelheid en kwetsbaarheid van andere weggebruikers niet thuishoort op het fietspad in de bebouwde kom. ,,Voor drukke verkeersaders waar auto's 50 kilometer per uur rijden, moet maatwerk worden geboden. Óf de speed pedelec krijgt vrijstelling voor het fietspad, óf de snelheid gaat omlaag naar 30 kilometer per uur.’’ Ook op de brede snelfietspaden is het volgens de bond logisch dat de snelle e-bikes worden toegelaten. In sommige gemeenten en provincies gebeurt dit ook.

Volgens de ANWB zijn vooral onderlinge snelheidsverschillen gevaarlijk. En auto’s combineren met fietsers en voetgangers eveneens. De ANWB pleit voor nieuwe verkeersregels die bepalen welk voertuig waar moet rijden en met welke snelheid.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.