Acht handige tips voor meer gemak met je caravan

Als iemand weet hoe je soepel een kampeervakantie kunt doorkomen, dan zijn het Wim (67) en Emmie (66) van Ardenne uit Rotterdam wel. Op hun kampeer-cv: bijna dertig jaar ervaring als technische en toeristische reisleiding op de kampeergroepsreizen van de ANWB. Zelf gaan ze al veertig jaar naar campings over de hele wereld - de laatste jaren met hun caravan. Daarnaast heeft Wim er een veertigjarige carrière als Wegenwacht op zitten. Zes zomers bracht hij door in verschillende departementen in Frankrijk en Italië, van waar uit hij gestrande Nederlandse reizigers te hulp schoot.

Ze verwierven en passant ook nog media-ervaring door hun deelname aan het programma We zijn er bijna van Omroep Max in 2014, waarin een groep senioren werd gevolgd tijdens hun kampeervakantie op Sicilië. Als technische reisleiding waren ze verantwoordelijk voor het uitzetten van de route, het fixen van een defecte accu of het repareren van een wasrekje met ducttape. En als toeristische reisleiding legden ze het contact met de campings en organiseerden ze regelmatig een happy hour bij de caravans.



Voor kampeerders heeft Wim een algemeen advies: blijf kalm als campingongemak zich aandient. ,,Op een camping kan van alles gebeuren: de plek is te klein, de wifi doet het niet, de reservering is niet doorgekomen. Je staat onder een grote boom waardoor de schotelontvangst het niet doet, of er is juist helemáál geen boom waardoor je de hele dag in de brandende zon staat. Ga je dan niet kwaad staan maken bij die receptiejongen die in z’n beste Engels zijn excuses aanbiedt, maar zie er een béétje de lol van in. Wie gaat kamperen, moet bereid zijn wat ongemakken voor lief te nemen.”

Volledig scherm Altijd meenemen: een gieter voor de watertank. En doe wat caravantoiletvloeistof in de toilettank. © Arie Kievit

Dat gezegd hebbende: zo ga je een vlekkeloze caravanvakantie tegemoet.

Acht tips:

1. Zorg voor een goede auto-caravanmatch

Een belangrijke tip nog vóór het inpakken van de caravan: zorg dat de verhouding tussen auto en caravan klopt. Emmie: ,,Je ziet vaak een te zware caravan achter een te lichte auto. Op de snelweg neemt de caravan de auto dan op sleeptouw als er een vrachtwagen voorbij komt. En bij Lyon, als het heuvelachtig wordt, gaat de motor sputteren omdat ie het niet kan trekken.” Wim: ,,We hebben het gezien, zo’n slingerende caravan die dan bijna op z’n kant gaat. Doodeng.”

Voor wie het zeker wil weten: in de kentekenpapieren staat het maximale trekgewicht vermeld. Ga niet voor het maximale trekgewicht, maar houd speling. Kun je ook nog wat flesjes wijn mee naar huis nemen.

Volledig scherm Leg zware spullen links én rechts © Shutterstock 2. Leg zware spullen links én rechts

Zijn auto en caravan een geschikt duo? Dan kan het inpakken beginnen. Er kan lekker veel mee, maar alles lukraak die sleurhut in mieteren is niet zo’n goed plan. Wim: ,,Onze auto had een maximaal trekgewicht van 1300 kilo en leeg woog de caravan 1000 kilo. Dat is 300 kilo aan bagage! Dat moet genoeg zijn, denk je dan. Maar er moet een reservewiel bij, een gevulde watertank, een voortent, gasflessen. En dan wil moeder de vrouw ook nog een bak schoenen en kleren mee. Nou, dan zit -ie zo vol hoor.” Wees dus kritisch in de bagage-keuze en verdeel het evenwichtig over de caravan. ,,Als je iets zwaars links legt, is het handig rechts ook wat zwaars te leggen, het liefst zo dicht mogelijk bij de as. Anders ga je slingeren.”

3. Zet de caravan waterpas

De meeste campingplekken zijn niet waterpas. Dan rol je ’s nachts je bed uit en klotsen je gekookte eitjes vanuit de pan over het gasfornuis. Maar er zijn hulpmiddelen. Wim heeft op de dissel van de caravan - dat driehoekige verbindingsstuk tussen de caravan en de auto - twee waterpasjes geplakt. Ook heeft hij een setje zogeheten ‘bananen’ bij zich. Wim: ,,Dat zijn gele gekromde hulpstukken, vandaar de naam, waar je met je caravan op kunt rijden. Daarmee kun je op een schuine plek toch recht staan. Koop je gewoon bij de kampeerwinkel.”

Volledig scherm Neem een accuboormachine mee © Shutterstock 4. Neem een accuboormachine mee

Een accuboormachine? Nee, niet om een schilderijtje aan de caravanmuur op te kunnen hangen, maar om de pootjes onder de caravan uit te draaien zodat de caravan stevig op de grond staat. Weer zo’n handigheidje van Wim. ,,Normaal draai je de pootjes uit met een slinger, maar als je, zoals wij, bijna elke dag op een andere camping staat, blijf je bezig! Daar heb ik wat op bedacht. Ik heb een verlengstuk met dop aangeschaft voor op de accuboormachine. Nu draai ik in een mum van tijd zo - bzzzz - de pootjes uit.”

5. Plan tijdig een checkronde in

Niet een dag, maar al een ruime week van te voren doet Wim zijn checkronde in en om de caravan. Is het rubber slangetje naar de gastank niet verdroogd? Is de bandenspanning nog op orde? Is het hang- en sluitwerk verroest? Doen de lampen het nog goed? Je kunt alle punten natuurlijk zelf checken - de ANWB heeft de ‘zomerklaar checklist’ op hun site. Of, tipt Wim: láát het doen door een caravanverkoper. ,,Die caravan staat het hele jaar stil en moet dan opeens een marathon lopen. Dus je moet echt goed controleren of alles in orde is. Het kost even moeite, maar alles beter dan halverwege met een geklapte caravanband naast de weg te staan. Dan baal je dat je er niet eerder naar hebt gekeken.”

Quote Om de toilettank nog enigszins fris te houden, gooien Wim en Emmie wat caravantoi­let­vloei­stof erbij 6. Neem een gieter mee voor de watertank

Het water om een afwasje te doen of je handen te wassen, komt uit de watertank. Om die van buitenaf bij te vullen, nemen Wim en Emmie altijd een gieter mee waar tien liter in kan. Dat vult wel zo makkelijk.



Verder is er de toilettank die regelmatig geleegd moet worden. Een smerig klusje. ,,Dat ding staat de hele dag in de zon, dus dat stinkt wel effetjes”, gruwt Wim. Emmie weigert het doen. ,,Die doet de binnenkant van de caravan. Dit is mijn verantwoordelijkheid.” Om die tank nog enigszins fris te houden, gooien Wim en Emmie wat caravantoiletvloeistof erbij. ,,Dat geeft een lekker geurtje af. Koop zo’n fles wel in Nederland, in de campingwinkel in het buitenland kost het het vijfvoudige.

7. Doe een handwasje in de disselkast

In de categorie nooit-aan-gedacht-maar-wat-een-goede-tip! heeft Emmie een origineel advies voor het doen van een handwasje. ,,Je pakt een emmer met een goed sluitende deksel en maakt een sopje met de kleding die je wilt wassen. Net voordat je gaat rijden zet je die emmer klem in de disselkast: dat is de ruimte boven de dissel waar de gasflessen en andere opslag ligt. Als je onderweg bent, gaat dat sopje zo van flots-flots-flots: als ware het een wasmachine. Eenmaal op de bestemming is je wasje helemaal schoon en kan het uitgespoeld aan de waslijn.”