Acht maanden cel voor vrouw die 150 rijexamens aflegde voor anderen

Inderjeet Kaur legde van 2018 tot 2020 theorie- en praktijkexamens af in heel Groot-Brittannië. Ze deed dat onder meer in de Britse plaatsen Swansea, Carmarthen, Birmingham en Londen, zo schrijft het Britse Daily Mail.

‘Rijbewijs alsnog inleveren’

Agenten ontdekten vervolgens dat de vrouw tegen betaling examens had afgelegd voor kandidaten die geen Engels konden spreken en lezen. Ze bekende schuldig te zijn in de rechtbank van Swansea en kreeg acht maanden gevangenisstraf.

De automobilisten die op frauduleuze wijze hun rijbewijzen hebben verkregen moeten deze volgens de Britse RDW alsnog inleveren. Volgens een woordvoerder zijn er levens in gevaar gebracht door examens af te leggen voor ongekwalificeerde automobilisten.

Fraude in Nederland nagenoeg onmogelijk

In Nederland is het nagenoeg onmogelijk om iemand anders een theorie- of praktijkexamen te laten afleggen, omdat je op voorhand een identiteitsbewijs moet laten zien.