Achteruit inparkeren en nog acht bijzondere tips om op brandstof te besparen

1. Tank nooit op maandag

Het tijdstip waarop je tankt kan ook van invloed zijn op de brandstofprijs. Uit onderzoek van de ANWB blijkt dat je op maandag bij bijna geen enkel tankstation korting krijgt. Veel ketens kennen zo’n dag waarop ze korting geven en dat is in de meeste gevallen op de zaterdag. Dan krijg je gemiddeld de meeste korting én op de meeste plekken. Ook experimenteren, volgens de ANWB, steeds meer pomphouders met ‘flexibele prijzen’: tarieven die door de dag heen verschillen. Als je toch op maandag moet tanken, doe dit dan het liefst ‘s middags of ‘s avonds, want ‘s ochtends tank je over het algemeen het duurst.

2. Gebruik het ‘onbekende knopje’

Het recirculatieknopje in je auto is er vooral om inzittenden te beschermen tegen giftige gassen, bijvoorbeeld als je door een tunnel rijdt. Maar deze zorgt er ook voor dat de lucht in de auto zelf veel sneller afkoelt. De airconditioning hoeft namelijk niet steeds nieuwe warme en vochtige lucht te koelen. Daardoor krijgt de airco het een stuk gemakkelijker. Volgens de Britse krant The Sun stijgt het brandstofverbruik met tot zo’n 10 procent wanneer de airco wordt gebruikt, maar als je net wegrijdt in een hete auto kan dat oplopen tot 20 procent. Met de recirculatiestand is dat een stuk minder.

Volledig scherm Veel automobilisten gebruiken de airco op een verkeerde manier © Seat

3. Vraag een gratis tankpas voor particulieren aan

Verreweg de meeste tankpassen worden gebruikt door bedrijven. Door collectief te tanken bij bepaalde tankstations kunnen bedrijven zo flink geld besparen. Maar er zijn ook tankpassen voor particulieren. Daarmee kun je direct korting krijgen bij het tanken óf een tegoed opbouwen dat je later kunt laten uitbetalen.

4. Vergelijk de actuele brandstofprijzen met apps

Niet alleen verschillen de prijzen tussen een tankstation langs de snelweg en een onbemand tankstation op een industrieterrein enorm, zelfs de tarieven bij pompstations op industrieterreinen kunnen onderling behoorlijk uiteenlopen. Met een benzine-app als Tankey, Jip of de Onderweg app van de ANWB kun je in de omgeving vanaf je smartphone scannen waar de goedkoopste pomp zich bevindt.

Volledig scherm Het logo van de ANWB onderweg app © RV

5. Parkeer achteruit in

Een koude motor verbruikt meer brandstof dan een motor die al warm is. Om extra brandstofverbruik te voorkomen, kan het handiger zijn als je bij aankomst achteruit inparkeert, want dan is de motor nog warm. Bij vertrek - en dus een koude motor - kun je dan meestal meteen vooruit wegrijden, zodat je niet hoeft te manoeuvreren. Zo maakt de motor al gauw meer toeren en is de auto ook sneller op kruissnelheid. Je kan hiermee het extra verbruik door een koude motor tegengaan.

6. Verwijder je rechter buitenspiegel en plak de naden van je auto af

Het klinkt wat drastisch, maar met tape kun je de naden van je motorkap en op andere plekken afplakken. Dat verbetert de aerodynamica van je auto aanzienlijk. Het wordt helemaal goedkoop, wanneer je ook een deel van je achterste wielkast afplakt, zodat je als het ware alleen de onderste helft van je achterbanden nog ziet. Helemaal mooi is het als je auto van voor 2010 is, dan mag je ook de rechter buitenspiegel verwijderen. Maar je kunt er nog veel verder in gaan, zo blijkt uit deze video, waarin twee jongemannen een oude Peugeot 106 één op 32 lieten rijden.

Volledig scherm Brandstofmeter © Dreamstime

7. Tank je auto driekwart vol

Het klinkt als een flauwe tip, omdat je dan minder hoeft af te rekenen, maar de waarheid is anders. Een zware auto heeft namelijk meer energie nodig om in beweging te komen en dat betekent een hoger verbruik. Het heeft dus zin om je auto zo licht mogelijk te maken. Haal onnodige spullen eruit of - als je het extremer wilt aanpakken - vervang je reservewiel door een bandenreparatieset. Ook bij het tanken kun je gewicht besparen. Een volle tank van 65 liter is ook ongeveer 65 kilo in gewicht, dus als je je auto voor driekwart vult in plaats van helemaal vol, is je auto in dat geval 17 kilo lichter dan bij een volle tank. Regelmatig wassen helpt ook. Een gladde, schone auto verbruikt minder brandstof - zij het marginaal - dan een vieze door lagere luchtweerstand.

8. Zet je auto niet in zijn vrij bij het uitrollen

Veel automobilisten zijn geneigd om hun auto te laten uitrollen door hun koppeling in te trappen of de auto in de neutraalstand te zetten. Dit in de veronderstelling dat de motor extra brandstof verbruikt wanneer je 'm laat uitrollen in de versnelling. Het omgekeerde is echter waar: wanneer je de koppeling intrapt, of de motor in zijn ‘vrij’ zet, blijft deze brandstof verbruiken en dat is juist niet het geval bij het laten uitrollen in de versnelling. Wanneer je dat laatste doet schakelt de motor namelijk zelf de brandstoftoevoer uit. In alle andere gevallen verbruikt de motor wel brandstof.

9. Profiteer van je voorgangers

Wanneer je geen enorme haast hebt, kun je eens proberen om achter een vrachtwagen te blijven hangen. Het zal je verbazen hoe langzaam je benzinemeter terugloopt. Net als bij wielrenners in een peloton houden trucks de auto uit de wind en wordt die deels meegezogen in hun luchtstroom. Voor veel auto’s ligt de optimale efficiency bovendien bij een snelheid van zo’n 90 kilometer per uur. Als je haast hebt, kom je hopelijk een touringcar tegen. Die mogen nog wat harder en dus schiet het wat meer op. Houd uiteraard wel een veilige marge ten opzichte van voorgangers om een aanrijding te voorkomen.