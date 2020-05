Adrian (5) gaat op pad met familie-auto, krijgt ritje in Lamborghini als beloning

De vijfjarige Adrian Zamarripa werd aangehouden, nadat hij was weggereden met de SUV van zijn ouders. Het ventje was onderweg om in Californië een ​​Lamborghini te kopen, zo zei hij. Uiteindelijk kreeg hij toch een ritje aangeboden in een echte sportwagen van het exclusieve Italiaanse merk.

Adrian was er in de auto van zijn ouders vandoor gegaan om ‘voor zichzelf een Lamborghini te kopen in Californië’. Hij was boos op zijn vader en moeder, omdat die de sportwagen niet voor hem wilden aanschaffen. De kleine waaghals had drie dollar bij zich om de Lamborghini aan zijn prille collectie toe te voegen.

De zus van Adrian paste op hem, maar viel in slaap. Toen ze wakker werd, ontdekte ze dat Adrian was verdwenen en de auto ook. De jongen werd aangehouden door de politie. Hij kreeg geen straf, maar zijn ouders moesten zich wel verantwoorden voor de gevaarlijke capriolen van hun kroost. ,,Ze zeiden dat hij niet eerder een auto had bestuurd”, vertelde een agent tegen ABC News. ,,Dit was de eerste keer dat hij zoiets deed.”

De vijfjarige en zijn held Jeremy Neves.

Volgens ABC 3340 News ontving de familie Zamarripa in de uren nadat het nieuws was verspreid al een aantal berichten van Lamborghini-eigenaren die aanboden om de vijfjarige Adrian mee te nemen in hun bolides. Uiteindelijk koos Adrian voor een rit in een matzwarte Lamborghini Huracan, eigendom van Jeremy Neves.