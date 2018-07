Afgekeurde auto-accu's vormen buffer voor zonnestroom Arena

Flesje water kan autobrand veroorza­ken

30 juni De brandweer in Roermond waarschuwt mensen dat een flesje water in de auto kan leiden tot brand. Als de zon erop schijnt, kan het water als vergrootglas werken en brand veroorzaken. Laat daarom nooit een flesje water liggen in het volle zonlicht in de auto, adviseert de brandweer vandaag.