Afgelopen zomer meeste pechmeldingen bij ANWB in vijftien jaar

De ANWB heeft afgelopen zomer de meeste binnenlandse pechmeldingen in vijftien jaar binnengekregen. Dat komt waarschijnlijk door het grote aantal Nederlanders dat in eigen land op vakantie ging.

Een woordvoerder van de ANWB meldt dat de organisatie afgelopen zomer zo’n 5 procent meer pechmeldingen ontving dan in de zomers voor de coronacrisis. De ANWB had in 2019 zo’n 3000 pechmeldingen per dag, en dit getal kon in de zomer stijgen tot ongeveer 3750, meldde een medewerker toen aan het vaktijdschrift Automotive. Deze zomer was dit dus nog zo'n 5 procent hoger, het drukst in vijftien jaar. Precieze aantallen kan de woordvoerder niet geven.

In het noorden en zuiden van het land was het drukker dan in de randstad, viel de ANWB op. ,,Dat is bijzonder, aangezien normaal het meeste verkeer, en dus ook de meeste pechmeldingen, in de Randstad voorkomt.” Het ging hier vooral over de ‘normale’ meldingen, dus accuproblemen, lekke banden, haperende motoren en brandende lampjes.

Volgens de ANWB is deze opvallend drukke zomer te wijten aan het gegeven dat Nederlanders vooral in eigen land op vakantie gingen. ,,Dat de drukte vooral in het noorden en zuiden voorkwam, zou kunnen wijzen op het feit dat mensen vaker naar deze gebieden op vakantie gaan. De precieze data hierover hebben we niet, maar het lijkt onze gedachte wel te ondersteunen dat de vele binnenlandse reizen voor deze drukke zomer hebben gezorgd.”

