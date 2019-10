Airbag tussen de voorstoelen in nieuwe Toyota Yaris

De ‘centrale zij-airbag’ moet voorkomen dat de bestuurder en bijrijder bij een botsing elkaar kunnen verwonden. Hij komt tevoorschijn uit de zijkant van de rugleuning van de stoel. Een dergelijke airbag lijkt noodzakelijk om aan de steeds strengere eisen van de EuroNCAP-botsproeven te voldoen en gaan we de komende tijd ongetwijfeld bij meer nieuwe auto’s terugzien.

De Yaris, het op een na kleinste model van Toyota, is deze keer een halve centimeter korter geworden, maar de wielbasis groeide juist met 5 centimeter. Dat leidt tot een aanzienlijk ruimer interieur. De auto is nu ook 5 cm breder, maar die verbreding blijft vooral beperkt tot de achterste wielkasten: op schouderhoogte merken de inzittenden daar weinig van. Het lijkt een merkwaardige keus om juist op dat deel van de auto naar verbreding te zoeken, maar Toyota wilde per se dat de nieuwe Yaris er sportiever en stoerder uitziet. Dat is grotendeels gelukt, alhoewel de nogal gekunstelde vormgeving aan de achterkant hem er juist weer een beetje iel uit laat zien.

Verlaging

De zucht naar sportiviteit leidde ook tot 4 cm verlaging van de auto. Topman Akio Toyoda, die zich graag in race-overall en op circuits laat zien, wil dat sportiviteit de boventoon voert bij alle nieuwe modellen. Maar wie kiest er een Yaris vanwege de sportiviteit? Sterker nog, een lagere zit wordt tegenwoordig eerder afgewezen door de kopers van dit soort auto’s. Zij zijn veelal gecharmeerd van SUV-achtige modellen met een hoge instap en hoge zit. Hoe dan ook, de verlaging zal volgens de Toyota-ingenieurs leiden tot een lager zwaartepunt en dus betere wegligging.

De vierde generatie van de Yarise krijgt verder een sterk verbeterde hyrbide-aandrijflijn en dat is groot nieuws voor de Nederlandse kopers. Immers, driekwart van de in Nederland verkochte auto’s van dit model is een hybride. Zonder stekker natuurlijk, want Toyota is al jaren trouw aan de zelf-opladende hybride. Die komt elektrisch weliswaar minder ver dan een plug-in hybride, maar je hebt nooit het gedoe met stekkers of laadpalen. De hybride-aandrijving maakt de Yaris tot een van de zuinigste auto’s in zijn klasse, zolang volledig elektrisch rijden voor het grote publiek nog ver weg lijkt. Een Yaris hybride heb je voor ruim 20 mille, maar een elektrische auto kost nog altijd minimaal 30 mille.

Zuiniger

De aandrijflijn is gebaseerd op een nieuwe 1,5 liter grote, driecilinder benzinemotor in combinatie met een elektromotor. Precieze verbruikscijfers noemt Toyota nog niet, maar de nieuwe Yaris zou 20 procent zuiniger zijn dan zijn voorganger. Terwijl het motorvermogen juist met 15 procent is toegenomen. De nieuwe lithium-ion-accu is compacter en lichter dan de nikkel-metaalhybride-accu die hij vervangt.

In het interieur valt het nieuwe, centrale beeldscherm op én – voor het eerst – een (optioneel) head-up display. De Yaris krijgt standaard een omvangrijk pakket aan veiligheidssystemen, wat hem de veiligste auto in zijn klasse moet moeten. Daarbij gaat het niet alleen om de nieuwe, centrale zij-airbag, maar bijvoorbeeld ook om adaptieve cruisecontrol en rijstrookbewaking.

Medio volgend jaar staat de nieuwe Yaris bij de Nederlandse Toyota-dealers. De prijzen zijn nog niet bekendgemaakt.

Volledig scherm Toyota Yaris © Toyota

