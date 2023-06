Alekos (21) ‘wrapt’ peperdure bolides van beroemde influencers: ‘Soms week bezig met een auto’

Drie jaar lang afsluitin­gen, omleidin­gen en files: 'Dit wordt een heel complexe klus’

Het is het epicentrum van monsterklussen in Rotterdam: de aanleg van de verbinding tussen de snelwegen A16 en A13. De komende jaren volgt in dit kader wéér een gigantisch karwei, met de vervanging van het viaduct over de Hoofdweg in Prins Alexander. Afsluitingen, omleidingen en zelfs de bouw van noodwegen en noodbruggen. Kosten: 115 miljoen euro.