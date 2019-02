Alfa Romeo staat 25 jaar in kelder omdat de lift stuk is. Nu blijkt hij een fortuin waard

Nederland telt bijna 8,8 miljoen auto's

3:03 Het aantal personenauto's in Nederland is vorig jaar met 2,2 procent gestegen tot bijna 8,8 miljoen. In 2018 werden in Nederland 443.812 nieuwe personenauto's geregistreerd en ongeveer 205.000 voertuigen werden gesloopt of uitgeschreven uit het kentekenregister, meldt brancheorganisatie Bovag.