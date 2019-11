Alfa Romeo Stelvio en Giulia: puntjes op de ‘i’

Alfa Romeo heeft geprobeerd de laatste obstakels qua bedieningsgemak en ergonomie van de Alfa Romeo Stelvio en Giulia te elimineren. Een facelift kun je het niet noemen, maar de kritiek op het infotainment-systeem en de ergonomie werd wel aangepakt. En dus zijn er nu de Alfa Romeo Giulia en Stelvio met een opgefriste binnenzijde.

Volledig scherm Alfa Romeo interieur © Alfa Romeo

De middenconsole werd bijvoorbeeld compleet gerestyled om plaats te maken voor grotere, beter toegankelijke opbergcompartimenten, evenals de nieuwe draadloze oplaadfunctie. De eveneens nieuwe versnellingspookknop is met leer bekleed en voorzien van verlichte details. Ook is het scherpe randje van de huidige pookknop geëlimineerd en onderaan de keuzehendel bevindt zich een badge in de kleuren van de Italiaanse vlag. Ook het stuurwiel werd gerestyled om de bedieningstoetsen voor de autonome rijfuncties te kunnen onderbrengen en er zijn nieuwe interieurkleuren geïntroduceerd.

Beide modellen zijn standaard tevens voorzien van een nieuw 7-inch infodisplay in het hart van het instrumentenpaneel, direct in het blikveld van de bestuurder. De indeling van het scherm is aangepast om meer informatie, zoals de instellingen en meldingen voor autonoom rijden, te kunnen weergeven zonder dat dit ten koste gaat van de overzichtelijkheid. Ook het 8,8-inch infotainmentscherm in het midden van het dashboard heeft een ingrijpende upgrade ondergaan. Afgezien van het feit dat het nu een touchscreen is, heeft het een volledig nieuwe grafische vormgeving gekregen.

Volledig scherm Alfa Romeo display © Alfa Romeo

De bediening ervan is gebaseerd op pictogrammen voor veelgebruikte eenvoudige functies die de gebruiker naar eigen voorkeur via ‘drag-and-drop’ op het scherm kan rangschikken. Zo kan elke gebruiker zijn eigen startscherm creëren waarop de geselecteerde voertuigfuncties worden weergeven op een min of meer vergelijkbare wijze als apps op een smartphone. Ook kan de eigenaar met behulp van zijn smartphone of smartwatch de portieren van zijn ontgrendelen en vergrendelen, een lichtsignaal met het grootlicht geven en makkelijk zijn auto terugvinden. Ook een mobiele hotspot waaraan tot acht verschillende apparaten kunnen worden gekoppeld behoort tot de mogelijkheden.

Tevens zijn beide Alfa’s nu uitgerust met ‘Level 2’ rij-assistentiesystemen, wat inhoudt dat de bestuurder in specifieke omstandigheden de bediening van het gaspedaal, de remmen en de besturing aan de auto kan overlaten. De auto’s zijn voorzien van onder meer rijbaanbewaking, dodehoek-bewaking, intelligente snelheidsregeling, verkeersbordherkenning en de auto houdt in de gaten of je niet in slaap dreigt te vallen, of teveel afgeleid bent.

Volledig scherm Alfa Romeo's nieuwe pookknop © Alfa Romeo