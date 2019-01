Alle Tesla's worden 2000 dollar goedkoper en niemand weet waarom

De prijsverlaging gaat per direct in, meldt Tesla. Vermoedelijk is de prijsverlaging mogelijk door de gestegen productie, waardoor de kosten voor de productie per auto vermoedelijk lager uitvallen. Bovendien verlaagt de overheid belastingteruggave op Tesla’s in de VS, waardoor consumenten 3750 dollar extra moeten betalen. Desondanks zien analisten er een slecht voorteken in, meldt persbureau Reuters. Zij vragen zich af waarom de prijs omlaag moet als de vraag nog altijd even hoog is en of Tesla-klanten wellicht toch prijs-gevoeliger zijn dan het bedrijf eerder had aangenomen. De Model 3 is in de VS vanaf 44.000 dollar te koop.