Alledaagse auto's krijgen Formule 1-remmen met vliegtuigtechniek

Remsystemen met een ‘brake-by-wire’-werking zorgen volgens de topman van Brembo voor veel flexibiliteit. ,,We gebruiken ze al jaren in de Formule 1. In de auto van morgen kunnen ze worden aangepast aan de bestuurder en een zachter of een stugger gevoel geven of een kortere of langere pedaalslag." Op die manier kan volgens hem ook de remmerij worden afgestemd op de wensen van de bestuurder, net zoals de instellingen voor ophangingen of besturing.