Alles over de nieuwe elektrische SUV van Ford: video-rondleiding in de Mustang Mach E

VIDEODe komst van een nieuw model Ford Mustang doet het hart van menig autoliefhebber doorgaans op hol slaan. Maar gebeurt dat ook nu de nieuwste Mustang een geen sportcoupé maar een SUV en ook nog eens elektrisch is? Waarschijnlijk niet. Toch verwacht Ford veel van de nieuwe Mustang Mach E, die vannacht in Los Angeles is onthuld.

Veel gehoord commentaar in de media de afgelopen jaren, was dat Ford de aansluiting heeft gemist met autofabrikanten die al volop elektrische auto’s leveren. Ford wist tot op heden niks beters te produceren dan een tot elektrische auto verbouwde Focus. Het tij lijkt echter gekeerd. Deze Mustang Mach E is van de grond af aan als elektrische auto ontwikkeld, en moet de strijd aankunnen met auto’s als de Jaguar I-Pace en de modellen van Tesla. Maar waarom heeft Ford gekozen voor de naam Mustang?

Het gebruik van de roemruchte autonaam, die synoniem staat voor pk’s en ronkende motoren, lijkt er met de haren bijgesleept. Alsof Ford de naam nodig heeft om te bewijzen dat deze EV ook rijplezier biedt. De directeur Design van Ford Europa, de Nederlander Amko Leenarts, ziet het anders: ,,Wij geloven dat de Mach E kan uitgroeien tot een icoon binnen de Ford-familie, en dus hebben we gekozen voor de naam Mustang.”

Overigens heeft Ford er ook weer niet overtuigend voor gekozen, want je moet minstens een portier openen om ergens de naam Mustang te zien. De buitenzijde van de auto draagt alleen de toevoeging Mach E4 X. Ford is eind jaren zestig de naam Mach gaan gebruiken bij extra snelle modellen van de Mustang. E4 staat voor ‘elektrisch’ en ‘vierwielaandrijving’. Er komt ook een Mustang Mach E met tweewielaandrijving. En de X vertelt buitenstaanders dat het de variant betreft met de grote accu.

600 kilometer

Van de Mach E komen in eerste instantie twee versies; één met een standaard accupakket en één met een grote accu. Later volgt nog een Mustang Mach E GT, maar daar laat Ford geen enkele informatie over los. Evenmin verstrekt Ford details over de accucapaciteit. Wel weten we dat de Mach E een actieradius heeft van 450 kilometer en de Mach E X komt zelfs 600 kilometer ver op vol geladen batterijen, volgens de WLTP-meetmethode. Dat denken aan Tesla.

Een aantal maanden geleden maakte Ford bekend dat het de bodemplaat van de Volkswagen ID.3 gaat gebruiken voor een nog te lanceren, andere elektrische Ford. Volkswagen biedt, uiteraard tegen betaling, de techniek van de elektrische ID.3 aan, aan andere autofabrikanten. En Ford is dus zo’n fabrikant die deze techniek gaat gebruiken.

Maar de Mach E is een volledig door Ford zelf ontwikkelde auto. Het resultaat van de ‘co-productie’ met Volkswagen zal van het formaat Ford Focus zijn en daar zullen we op z’n vroegst in 2021 iets van te zien krijgen. Voor de Mach E ziet Ford de Tesla Model Y en de Jaguar I-Pace als tegenhanger. Overigens lanceert Tesla de Y pas eind volgend jaar in Nederland. Tegen die tijd denkt Ford de Mach E ook te kunnen leveren, maar hij is nu al te bestellen.

Fors

Opvallend is dat designchef Amko Leenarts de neus van de Mach E relatief fors heeft gemaakt. De elektromotor die voorin ligt, neemt niet zo veel plaats in, en dus had die voorkant best wat korter gekund. De voorzijde van een elektrische Jaguar I-Pace en van alle Tesla’s is ook vrij kort. Leenarts daarover: ,,We hebben juist gekozen voor een stevige neus, omdat dit gelijkenis creëert met de Mustang. Zoals ook de achterlichten van de Mach E op de lichtunits van de Mustang lijken. Door die flinke voorkant is de bagageruimte onder de voorklep de grootste in zijn soort. Ongeacht of het een Mach E met vierwiel- of met tweewielaandrijving is, de bagageruimte is identiek.‘’

De deuropeners zijn een verhaal apart. Elke portier laat zich openen door een druk op een ronde knop, alsof je een lift in een appartementencomplex oproept. Druk je op de knop bij het achterportier, dan schiet dit een klein stukje open, zodat je het met de hand verder kunt openen. De voorportieren hebben een kleine handgreep bij de drukknop, waarmee je de deur opentrekt. Met name bij de achterdeuren blinkt het systeem niet uit in gebruiksvriendelijkheid.

Multimedia

Leuk bedacht is het meedenkende multimediasysteem in de Mach E. De auto herkent wie achter het stuur gaat zitten, en stemt daar allerlei zaken op af: de voorkeuren voor de binnentemperatuur, de weergave op de schermen, de radiozender of de stoelinstelling. Het systeem is zelflerend. Instellingen kiest de Mach E dus uiteindelijk zelf, op basis van vaak gekozen persoonlijke voorkeuren van berijders.

Over de prijzen valt voorlopig alleen te gissen. Vermoedelijk is er een verschil van zo’n 10.000 euro tussen de twee accutypes. Dan lijkt 65.000 euro voor de basisversie van de Mach E en tussen de 75.000 en 80.000 euro voor de versie met een actieradius van 600 kilometer reëel. Over informatie van de laadcapaciteit doet Ford ook nog wat geheimzinnig. Het onboard systeem kan aan een thuislader (AC), op basis van 2-fase, waarschijnlijk met 7,2 kW laden. Optioneel biedt Ford vermoedelijk 3-fase laden aan, met 11 kW. Naar verluidt kan snelladen (DC) met maximaal 150 kW.

Ford levert geen luchtvering op de Mustang Mach E. Wel kan er een trekhaak achter de auto. Maar die is slechts bedoeld om een fietsendrager aan te koppelen, niet om er een flinke caravan mee te trekken.