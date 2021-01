Als een van deze controlelampjes brandt in je auto moet je zo snel mogelijk stoppen

Niet alle waarschuwingslichten zijn hetzelfde. Sommige geven bijvoorbeeld alleen een hint als bijvoorbeeld de voorpassagier zijn gordel niet heeft vastgemaakt. Andere vestigen de aandacht op een klein maar niet gevaarlijk defect. Maar er zijn er ook een aantal die duiden op een ronduit gevaarlijke situatie of een dreigende dure reparatie.

De symbolen kunnen oplichten in de kleuren geel, oranje en rood. Deze laatste kleur duidt op een ernstig probleem. In dat geval is het meestal aan te raden om geen langere afstanden met de auto af te leggen, maar om zo snel mogelijk naar een garage of werkplaats te gaan. Gele of oranje waarschuwingslampjes geven ook aan dat er iets niet helemaal in orde is, maar behoeven niet per se onmiddellijke actie omdat er geen acuut gevaar is.

Het rode uitroepteken dat wordt omgeven door een cirkel geeft meestal aan dat de handrem nog aangetrokken is. Als de melding na het van de handrem halen nog steeds oplicht, is er iets mis met het remsysteem en dat betekent ernstig gevaar. De rit mag daarom pas worden vervolgd als de oorzaak is opgehelderd, aangezien het risico bestaat dat de remmen uitvallen. Het waarschuwingslampje gaat onder meer branden als er onvoldoende remvloeistof is of als de remblokken compleet zijn afgesleten.

Oliekan

Het oplichten van het rode oliekan-symbool vereist ook onmiddellijke actie, omdat het aangeeft dat het oliepeil te laag is of de oliedruk te laag. In dat geval moet het oliepeil worden gecontroleerd of moet er snel olie worden bijgevuld. Als je dit niet doet, kan het leiden tot dure motorschade. Een symbool van een motorblok met of zonder bliksemschicht duidt op een probleem met de motor of de motorbesturing. Ze maken een werkplaatsbezoek noodzakelijk. Wanneer het rood oplicht zijn er ernstige problemen. Als het geel oplicht kun je verder rijden, zij het in de meeste gevallen in een zogeheten ‘noodloopprogramma’ met beperkte prestaties als gevolg.

Het rode thermometer-symbool met golven eronder geeft aan dat de motor oververhit of slecht gekoeld wordt, wat vaak een gevolg is van onvoldoende koelwater. Onmiddellijk stoppen is noodzakelijk. In het ergste geval is een radiatorslang gebarsten of losgeraakt. Meestal is er echter sprake van een beperkt gebrek aan koelvloeistof. Om dit te controleren, moet je wachten tot de motor een beetje is afgekoeld. Ook het gele symbool van een lekke band met een uitroepteken in het midden betekent gevaar omdat dan de luchtdruk in een van de banden te laag is, of dat er grote afwijkingen zijn tussen de individuele wielen. Hierdoor kun je een klapband krijgen.