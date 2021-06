Als je zo je auto parkeert is er voor iedereen ruimte genoeg om de deuren te openen

Ineens werkt hij nergens meer: de app die waarschuwt voor parkeercon­tro­leurs

3 maart De gemeenten Rotterdam, Utrecht en Leiden hebben het bedrijf Parkeerwekker gesommeerd te stoppen met de omstreden service die waarschuwt voor parkeercontroleurs. De startup geeft er gehoor aan, in afwachting van de uitspraak in hoger beroep over een eerder opgelegd verbod in Amsterdam.