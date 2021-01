Amerikaanse auto's verbruiken weer meer benzine

Het gemiddelde verbruik van alle nieuw verkochte auto’s van modeljaar 2019 in de VS lag op 1 liter op 10,59 km. Dat is weliswaar een hele verbetering ten opzichte van 15 jaar geleden (1 op 8,2), maar het is slechter dan in 2018. Dat bericht persbureau Reuters op basis van cijfers van de EPA (Environmental Protection Agency). Toen lag het gemiddelde verbruik nog op 1 op 10,67.

De drie grote Amerikaanse autoconcerns komen met hun wagenpark gemiddeld nog ongunstiger uit dan het gemiddelde verbruik van alle in de VS nieuwe verkochte auto’s. Voor General Motors en Ford ligt dat op 1 liter op 9,57 km. Fiat Chrysler Automobiles (FCA) doet het nog slechter, met 1 op 9,02. Volgens de EPA is het hogere gemiddelde verbruik vooral te wijten aan de groeiende populariteit van SUV’s. Personenauto’s, die doorgaans lichter en gestroomlijnder zijn, worden steeds minder verkocht in de VS.

Voor nieuw verkochte auto’s van modeljaar 2020 verwacht de EPA echter verbetering. Over het totale wagenpark van dat jaar schat men het verbruik in op gemiddeld 1 liter op 10,93 km. Dat zou beter bij de trend passen, aangezien het gemiddeld verbruik van het nieuwe Amerikaanse wagenpark in de afgelopen 15 jaar slechts drie jaar niet is gedaald. Tegelijkertijd is de toenemende populariteit van SUV’s wel iets dat extra gecompenseerd moet worden door elektrische auto’s en auto’s met efficiëntere aandrijflijnen. Waarschijnlijk worden onder aankomend president Joe Biden de verbruiks- en emissie-eisen aangescherpt, president Donald Trump draaide deze voor een belangrijk deel terug.

Emissiehandel

Omdat veel fabrikanten ook de nu geldende EPA-emissiedoelen nog niet halen, kopen ze bij andere fabrikanten met een gunstigere gemiddelde uitstootkrediet. Vergelijkbaar met wat er in de EU gebeurt met CO2-uitstoot. Honda, Tesla en Toyota zijn de grootste verkopers van dergelijk krediet in de VS. FCA is de grootste afnemer ervan, maar ook Europese fabrikanten als BMW en Daimler (Mercedes-Benz) waren volgens Reuters hiertoe genoodzaakt.

