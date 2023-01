Amerikaanse staat wil verkoopverbod elektrische auto’s in 2035

Mijn Allessie Relaxte Robert jaagt zijn Buick GSX met een bloedgang over eindstreep bij dragraces

Op de openbare weg is de rijstijl van Robert Noeken (53) in zijn Buick GSX een weerspiegeling van zijn karakter: relaxed. Voor de foto pruttelt zijn Amerikaan tevreden voorbij over het Rijswijkse Jaagpad. Niemand die verwacht dat uitgerekend hij deze auto tijdens legale dragraces met een bloedgang over de eindstreep jaagt.

15 januari