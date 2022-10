Ames tovert showroom op tot museum vól met klassieke auto's: ‘Die hebben we ooit ook verkocht’

Proef van NS van start: voor een tientje per dag verder reizen op een OV-ebike

Treinreizigers kunnen vanaf vrijdag hun reis voortzetten op een e-bike. Op Station Driebergen-Zeist lanceert de NS een proef met elektrische ov-fietsen. De huur is 10 euro per dag en wie slim is (en de tijd heeft) spaart daarmee een duur treinkaartje uit: de actieradius van de e-bike is 110 kilometer.

29 september