AMG-coupé met 639 pk: bruut plezier voor vier

Nou ja, nieuw model: de heren van AMG hebben zich er ditmaal iets gemakkelijker vanaf gemaakt dan bij de SLS AMG en de AMG GT. Ze hebben namelijk een CLS uit de rekken getrokken bij Mercedes-Benz en vervolgens dat model een AMG-anabolenkuur gegeven en een paar uiterlijke wijzigingen. Het vierdeurs koetswerk met zijn klassieke kofferklep is weliswaar ingeruild voor een liftback-carrosserie à la de Porsche Panamera, maar de gelijkenis is overduidelijk. De 585 en 639 pk sterke motoren in de AMG GT 63-en AMG GT 63 S maken veel goed, maar een beetje gemakzuchtig komt het wel over.

Zeker in het geval van een van beide instapmodellen AMG GT 43 of AMG GT 53. Want dan heb je zelfs te maken met niet veel meer dan een snelle Mercedes CLS. Deze motoren zijn in de basis namelijk niet meer of minder dan een extra sterke 3.0 zescilinder die we ook kennen uit de CLS. Wel brengen de krachtbronnen het hier tot respectievelijk 367 en 435 pk en dat zijn vermogens die je wel degelijk een warm AMG-achtig gevoel geven. Natuurlijk zet AMG ook bij de basisvarianten alles op scherp en uiteraard zijn de instapmodellen van AMG sterker dan de dikste CLS van Mercedes-Benz. Ze zien er ook dikker uit met hun masculiene motorkap en bredere body. Daarnaast beschikt de GT 4-Door Coupé over een ingrijpend aangepast onderstel en hebben de modellen extra hightech aan boord.

De naam van het nieuwe model vinden we een beetje tam. Dat vinden ze bij AMG zelf ook, maar Porsche heeft een claim op de naam GT4 voor de Cayman en daarom moest AMG iets anders verzinnen. Ze kwamen niet verder dan 4-Door Coupé. Feitelijk dezelfde naam als ‘Quattroporte’ voor de vierdeurs sedan van Maserati, maar in het Italiaans klinkt het toch net even iets opwindender. In het Duits had het ook niet veel beter geklonken: ‘Viertürer Coupé’ heeft het in onze ogen ook net niet. Feit is in ieder geval dat AMG een vierdeurs model nodig had om verder te kunnen groeien. Oorzaak is de stijgende vraag in China, waar ‘luxe’ een synoniem is voor ‘achterportieren’. Bentley is daar door schade en schande achter gekomen met de nieuwe Continental GT, waarvoor veel minder orders binnenkomen dan gehoopt.

Aangezien we bij AMG vooral denken aan dikke achtcilinders, richten we ons vooral op de twee dikste varianten. Die zijn namelijk respectievelijk 585 en 639 pk sterk dankzij – inderdaad – dikke V8-motoren met twee turbo’s. Het koppel bedraagt 800 Newtonmeter voor de ‘standaard’ vierdeurs AMG GT en 900 Newtonmeter voor de AMG GT-S. De topsnelheden ontlopen elkaar weinig met 310 en 315 km/u. De 63 S uitvoering van de GT 4-Door Coupé heeft in grote lijnen dezelfde motor als de AMG GT R, met tussen de cilinderbanken gepositioneerde twin scroll turbo’s. In de tweedeurs sportwagen heeft de krachtbron een vermogen van 585 pk, maar de hier geteste GT 4-Door Coupé 63 S is dus 54 pk sterker.

Desondanks is de AMG GT-R geen partij voor de vierdeurs sedan. Wanneer we met onze vierdeurs auto op de F1-baan van ‘Circuit of the Americas’ in Austin proberen om voormalig meervoudig DTM-coureur Bernd Schneider bij te houden, falen we hopeloos. Dat komt deels vanwege lichtjaren verschil in aanleg en training, maar ook door het enorme gewichtsverschil van 495 kilo, oftewel vijf volwassenen met een ongezond BMI. Om het brandstofverbruik enigszins binnen de perken te houden, beschikt de V8 over cilinderuitschakeling. Volgens Mercedes-AMG consumeert de topuitvoering gemiddeld niet meer dan 11,3 liter per 100 km, maar dit cijfer is nog gebaseerd op de ‘oude’ NEDC meetprocedure.

De AMG Speedshift MCT 9-traps automaat heeft een zogeheten natte koppeling. De snelheid en de heftigheid waarmee de (ook) handmatig via schakelflippers te bedienen transmissie van verzet wisselt, hangt af van de gekozen rij modus. Dat zijn er zes: Slippery, Comfort, Sport, Sport Plus, Intelligent en Race. Er is een Launch Control functie die een tijd van 3,2 seconden voor de sprint naar 100 km/u mogelijk maakt. Eveneens aanwezig is een driftmodus, waarbij alle aandrijfkrachten naar de achterwielen gaan.

Wanneer je je ogen dichtdoet op het circuit, is het lastig om het verschil te voelen met een E-Klasse AMG. Er is ook hier sprake van een goedmoedig onderstel, dat met de nodige dosis comfort zorgt dat je zeer snelle rondetijden kunt neerzetten. Maar echt scherp is het allemaal niet, de besturing is eigenlijk iets te nerveus en je blijft het gevoel houden dat de auto het allemaal in belangrijke mate voor je regelt. Involverend is het dus allemaal niet echt en waar je ons na een flink aantal rondes in een McLaren aan onze helm de auto uit moet sleuren, vinden we het hier na drie sessies van vier ronden precies mooi geweest. Het is indrukwekkend, klinkt geweldig en bloedsnel op de rechte stukken, maar net iets te artificieel voor de hardcore trackgek.

Maar waarom zou het ook anders moeten zijn? Immers: wie gaat er met een vierzits coupé naar de Nordschleife? Deze auto is de archetypische Autobahncruiser, de ultieme powercoupé, de Gran Turismo on steroids, de muscle car van Mercedes. Neem alleen al het geluid. Laag en onheilspellend rommelend bij lage toeren als een naderende onweerstorm en ratelend als een pneumatische voorhamer bij hoge toerentallen. Trap het gaspedaal in en alles om je heen verandert in een streperige waas, waar je doorheen snijdt als de Millennium Falcon van Han Solo door het universum. En wat nooit verveelt in een auto als deze: afremmen voor een voorligger, om je vervolgens op een niet aflatende golf megakoppel voort te laten stuwen richting de horizon. Compromisloos en op comfortabele wijze, want Mercedes-Benz als basis.

Dankzij de lange wielbasis zitten volwassenen ook achterin tamelijk riant en zelfs de hoofdruimte daar valt niet tegen. We durven te stellen dat je hier beter zit dan in een Panamera. Qua bagageruimte is het wel een beetje behelpen: 395 liter en dat is minder dan menig compacte middenklasser biedt. Bovendien is de tildrempel zeer hoog. Dat maakt in- en uitladen van koffers lastig, maar niet persé onhandiger dan bij de CLS omdat die Mercedes geen grote achterklep heeft. Mercedes-AMG biedt de klant niet alleen de keuze tussen twee of drie zitplaatsen, maar hij kan ook aangeven of de achterbank neerklapbaar moet zijn.

Tot de standaarduitrusting behoren onder andere de volledig variabele vierwielaandrijving 4MATIC+, de snel schakelende negentraps transmissie, achterasbesturing en een elektronisch geregelde sperdifferentieel op de achteras. Net als bij de tweedeurs AMG GT vormen de actieve aerodynamica met het luchtgeleidingssysteem AIRPANEL in de voorskirt en de uitschuifbare achterspoiler de basis voor uitstekende aerodynamische kenmerken. De AMG GT 63 S beschikt bovendien onder andere over actieve motorsteunen en grotere lichtmetalen wielen.

Het interieur is voorzien van de modernste features. Zoals daar zijn de acht drukknoppen op de middenconsole, die zich intuïtief laten bedienen. Ook het AMG Performance-stuurwiel met de nieuwe AMG-stuurwieltoetsen, de AMG-sportstoelen in nappaleder en de volledig digitale cockpit benadrukken het dynamische karakter. Ook intelligente LED-koplampen, een Burmester surround sound system en sfeerverlichting in 64 kleuren verhogen het dagelijks comfort. De kwaliteit van materialen en afwerking zijn van absolute topklasse. Het enige minpuntje vormen de knoppen op de middenconsole. Ze zijn verlicht, maar het oogt alsof de logo's al beginnen te vervagen.

