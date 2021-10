Amsterdam komt met ‘lawaaiflitspaal’ tegen overlast van brullende motoren

Vooral op zonnige dagen kan het irritant zijn. Groepjes motoren die met aangepaste uitlaten door de stad scheuren en daarbij zo hard mogelijk optrekken. Sommige motorrijders schijnen gelukkig te worden van het geluid dat hun ­machines produceren, maar steeds meer omwonenden hebben last van het gebrul.

Hoe groot het probleem is, weet wethouder Egbert de Vries (Verkeer) niet precies, maar de laatste tijd heeft hij diverse petities en stapels handtekeningen in ontvangst genomen die specifiek over motorherrie gaan. “Motorrijden moet kunnen, maar herrie maken met een motor is een bewuste keuze. Ik begrijp niet dat mensen dit doen.”

Bij de behandeling van het Actieplan Geluid begin 2020 vormde overlast van motorherrie al de grootste categorie inspraakreacties en in de pandemie is het gebruik van motoren alleen maar toegenomen. Touren op de motor bleef immers ondanks alle coronaregels mogelijk.

Nieuwe techniek

De Vries heeft vandaag een inventarisatie naar de raad gestuurd van de mogelijkheden die de gemeente en de politie hebben om overlast van motorgeluid aan te pakken. Er zijn al diverse wetsartikelen die motorherrie verbieden en de boete 400 euro bij een overschrijding van 5 decibel boven de toegestane norm is ook niet mals.

Maar de handhaving is nu veel te complex, zegt De Vries. Het kost veel capaciteit om een motor aan te houden, mee te nemen naar een testlocatie en via een speciale microfoon het deci­bel­niveau te controleren.

Op drie straten, Tussen Meer in Nieuw-West, de Valkenburgerstraat in Centrum en bij de RAI in Zuid komt binnenkort een ‘lawaaiflitspaal’, een nieuwe techniek die automatisch ook de kentekens registreert van motoren die te veel herrie maken. Ook opgevoerde auto’s worden geregistreerd. Hierdoor moet duidelijk worden of het mogelijk is de veroorzakers van motor­lawaai te betrappen en te identificeren. De betrapte motorrijders krijgen nog geen boete, het gaat nog om een tijdelijke proef.

Als de gegevens betrouwbaar zijn, wil De Vries met zijn collega’s in de grote steden – ook bijvoorbeeld Rotterdam doet proeven – naar het kabinet om de techniek te laten certificeren. “Het heeft nu weinig prioriteit voor de politie omdat de handhaving zo arbeidsintensief is,” zegt De Vries. “Wij willen dat het via techniek makkelijker wordt geluidsoverlast te constateren, zodat we dit panklaar kunnen aanleveren bij politie en justitie. Het hoeft geen topprioriteit te worden, maar nu staat het zo laag dat feitelijk niet gehandhaafd wordt.”

Op vol vermogen door de P.C.

De handhaving van motorlawaai is lastig omdat het probleem ‘dynamisch’ is. Motoren houden zich in Amsterdam niet aan vaste routes, zoals in gemeenten die langs een populaire dijk of bekende tourroute liggen. In Amsterdamse stadsdelen gaan ook ’s avonds groepjes motorrijders de straat op om voor de lol rondjes door de wijk te rijden. Ze rijden dan bijvoorbeeld op vol vermogen door de P.C. Hooftstraat, of door een van de grote wegtunnels. Handhaving is dan een kat-en-muisspel waar agenten alleen tijd voor hebben als er geen andere noodgevallen zijn.

Naast de ontwikkeling van de lawaaiflitser wil De Vries om tafel met de politie om te kijken of er meer handhavingsmogelijkheden zijn. Zo is ‘onnodig geluid veroorzaken’ in het verkeer nu al verboden; een agent mag dus op gehoor een boete uitdelen. Ook zou er een app kunnen ­komen die meteen herkent of een uitlaat op illegale wijze is aangepast.

Wethouder De Vries is de eerste om te erkennen dat veel van de plannen alleen te realiseren zijn in samenwerking met de politie of het Rijk. Maar daar hebben Amsterdamse wethouders zich voorheen ook niet door laten weerhouden. Zo bedong de hoofdstad in 2018 een helmplicht voor snorscooters, iets wat in 2022 ook in de rest van Nederland wordt ingevoerd. Ook werd in 2015 de snelheid op delen van de A10 begrensd tot 80 kilometer per uur ten behoeve van de luchtkwaliteit, ondanks de bezwaren vanuit Den Haag.

Overigens hebben motorrijders nog maar een paar jaar om rond te toeren door de stad. Vanaf 2030 zijn alleen uitstootvrije motoren welkom.