Amsterdamse wacht al bijna 3 jaar op reparatie auto, garage moet nu haast maken

Bewoners ongerust door klinker­sleu­ven in asfalt: ‘Dit gaat ons geld kosten als het nog langer doorgaat’

‘Zwaar vrachtverkeer? Het maakt meer kapot dan u lief is.’ Het zou een protestuiting kunnen zijn, vervat in een protestbord aan het begin van een dijk in de Hoeksche Waard. Of aan beide kanten van de Haringvlietbrug. Ook voor enkele inwoners van Numansdorp die aan de Burgemeester de Zeeuwstraat wonen is ‘de slogan’ actueel.

9 november