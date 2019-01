Amsterdamse yuppen mogen niet meer op de stoep parkeren

Eindelijk: Tesla verdient geld

8:50 Sinds de oprichting in 2003 wilde het Tesla maar niet lukken: geld verdienen. Maar nu heeft de autofabrikant voor het tweede kwartaal op rij dan toch winst geboekt. Het resultaat was zoals topman Elon Musk al had aangekondigd: iets minder groot dan in het voorgaande kwartaal. Maar dat heeft volgens hem te maken met een eenmalige voorziening.