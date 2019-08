Android Auto is vernieuwd

Google is begonnen met de distributie van Android Auto 2019 met een verbeterde interface en nieuwe functies. In Nederland en België is nog wel een aantal kunstgrepen nodig om het nieuwe besturingssysteem voor infotainmentsystemen in auto’s aan de praat te krijgen.

Android is het meest gebruikte besturingssysteem voor smarthones. Vrijwel alle nieuwe auto's die online kunnen, zijn ook geschikt voor Android Auto. Maar in veel landen, waaronder Nederland en België, is het besturingssysteem officieel nog niet beschikbaar, maar kan de software bijvoorbeeld wel worden binnengehaald via een site als APK Mirror. De nieuwste versie 4.5.5928 toont echter niet onmiddellijk de vernieuwde interface en de knop om die te activeren, verschijnt niet bij iedereen. Hiervoor bestaat een work-around, maar ook die lijkt niet bij iedereen te werken.

Lees ook Play Zo werkt de Nederlandse zonneauto Lees meer

In landen waar Android Auto 2019 officieel beschikbaar is, verschijnt bij de instellingen de functie ‘Try the new Android Auto’ met een schakelaar ernaast. Is dat niet het geval, dan kan de gebruiker dit in sommige gevallen als volgt forceren. Ga naar de instellingen van de Android-smartphone, klik door naar ‘Apps’ en selecteer de app Android Auto. Kies vervolgens voor Geheugen en wis daar zowel de gegevens als de cache van de app. Klik tot slot op ‘Nu stoppen’ om Android Auto geforceerd af te sluiten.

Als de app vervolgens opnieuw wordt gestart, moet de gebruiker het korte configuratieproces opnieuw doorlopen. Daarna moet de functie ‘Try the new Android Auto’ in principe wél in de instellingen verschijnen. Op ons testtoestel was dat, zelfs na verschillende pogingen, niet het geval. De taal van de smartphone in Engels veranderen bood geen soelaas. Het lijkt er dus op dat de work-around niet bij iedereen werkt of dat Google het intussen via omweggetjes heeft geblokkeerd.

De opgefriste look van Android Auto 2019 omvat een donker thema, nieuwe lettertypes die volgens Google beter leesbaar zijn en knoppen die wat uiterlijk betreft nauwer aansluiten bij de interface van Android Pie. Ook kan de nieuwe versie van Android Auto beter gebruikmaken van het beeldformaat van grote schermen. Verder zijn in de nieuwe interface minder handelingen nodig om bepaalde functies te bereiken. Zo kan de gebruiker via één scherm bijvoorbeeld navigatieaanwijzingen opvragen, een podcast terugspoelen en een telefoongesprek aannemen.