ANWB: drukte op de weg tijdens avondspits viel mee

Op de Nederlandse wegen stond donderdag op het hoogtepunt van de avondspits ruim 650 kilometer file. Dat was rond 17.30 uur. Volgens een woordvoerder van de ANWB was de drukte daarmee minder dan verwacht, maar wel meer dan normaal.

Voor donderdag werd een drukke avondspits verwacht, omdat voor veel mensen dan de meivakantie van start gaat. De meeste files stonden in de Randstad en in Noord-Brabant. Vooral de A2 bij Eindhoven zorgde en zorgt nog altijd voor problemen. Daar is de weg bij knooppunt Batadorp vanuit de richting Maastricht grotendeels dicht vanwege een ongeluk.

De drukste avondspits van het jaar was op de donderdag voor Pasen. Dat kwam mede door het slechte weer. De files liepen toen op tot bijna 1500 kilometer.

Eerdere weekendafsluiting van de Heinenoordtunnel voor werkzaamheden.

Schiphol

Ook Schiphol zet zich schrap voor de drukte tijdens de meivakantie. Reiskoepel ANVR heeft er vertrouwen in dat de luchthaven de hoeveelheid reizigers aankan en verwacht geen chaos zoals vorig jaar. Toen was het in de meivakantie erg druk op de luchthaven, onder meer vanwege personeelstekorten. Reizigers moesten daardoor urenlang wachten en misten in sommige gevallen hun vlucht.

Schiphol maakte in februari bekend het aantal reizigers dat in de meivakantie vanaf de luchthaven vertrekt te beperken met 5 procent om het risico op vertragingen te voorkomen. Ook zijn er veel nieuwe mensen aangenomen en kunnen reizigers een tijdslot reserveren waarop ze door de beveiligingscontrole kunnen.

De luchthaven heeft de afgelopen maanden alles op alles gezet om de drukteproblemen van vorig jaar bij de controle van passagiers en handbagage op te lossen. Zo zijn 850 nieuwe beveiligers aangenomen, de lonen verhoogd en bonussen uitgedeeld. Maar bij de afhandeling van passagiers, koffers en vliegtuigen is volgens medewerkers weinig veranderd. Ze dreigen met wilde acties.

Ook Schiphol wacht weer vakantiedrukte

Rotterdam The Hague Airport verwacht dit jaar iets meer reizigers tijdens de meivakantie dan vorig jaar. Tussen 22 april en 7 mei verwerkt de luchthaven zo’n 110.000 passagiers, 7000 meer dan in de meivakantie van 2022. Het aantal vertrekkende en aankomende vluchten is nagenoeg gelijk: 826 dit jaar tegen 834 vluchten vorig jaar. Om iedereen te vervoeren worden iets grotere toestellen ingezet. Een woordvoerder zegt geen problemen te verwachten.

Meivakantie

Ruim een derde van de Nederlanders gaat komende weken op vakantie. De meesten gaan een week of langer weg, blijkt uit een peiling van de ANWB onder ruim duizend leden. Naast ons eigen land zijn ook Frankrijk, Duitsland, België en Spanje - zoals vanouds - populaire bestemmingen voor de meivakantie.

Bijna de helft van de ondervraagde vakantiegangers houdt wel rekening met de stijgende prijzen. Ze blijven bijvoorbeeld dichter bij huis of gaan minder vaak, korter of in een andere periode weg. De peiling wijst uit dat 14 procent van de leden vanwege duurdere vliegtickets een andere keuze heeft gemaakt.

De meeste Nederlanders, 70 procent, gaan volgens de ANWB in de meivakantie met de auto op pad en 18 procent reist met het vliegtuig.

Overigens geeft 85 procent van de ondervraagden aan dat ze naast de meivakantie ook nog een andere keer weggaan dit jaar. De zomermaanden zijn nog altijd het meest geliefd voor vakantie. Bijna 30 procent van de leden kiest dan voor Zuid-Europa, aldus de ANWB.

