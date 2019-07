ANWB voorspelt straks wanneer je met pech langs de weg staat

De ANWB kan aan de hand van big data inschatten of een auto binnenkort met pech zal stranden. Afgelopen maand zijn voor het eerst tientallen klanten gebeld met de mededeling dat hun auto op het punt staat kapot te gaan en dat het slim is om even langs de garage te rijden.

Het levert futuristische telefoontjes op: ‘Goedemorgen met de ANWB, we zien dat uw auto kapot gaat’. Maar dergelijke telefoontjes zullen er steeds meer komen, verwacht de autoclub. Met de ervaring van de Wegenwacht en inzicht in foutcodes is een algoritme ontwikkeld dat pech onderweg kan voorspellen.

Gert-Jan Meeuws, manager Business Change and Innovation bij ANWB: ,,We behandelen 1,2 miljoen pechgevallen per jaar. We weten daardoor heel goed welke storingen kunnen optreden bij welk model auto. Bovendien werkt de ANWB op het gebied van technische data en kennis nauw samen met diverse zusterclubs in Europa. Op basis van die enorme hoeveelheid data maken we nu allerlei slimme toepassingen. Zo hebben we een combinatie van foutcodes die de auto genereert, gekoppeld aan wat er daadwerkelijk kapot is gegaan. Aan de hand van die gegevens kun je voorspellen welk component kapot gaat.”

Het zijn nu nog vooral de slechte accu's die het algoritme van de ANWB herkent. ,,De accu staat op de eerste plaats bij pechgevallen,’’ zegt persvoorlichter Ad Vonk. ,,Dus die is heel belangrijk. We proberen nu andere veelvoorkomende storingen te voorspellen om pech te voorkomen.’’

Privacy

Wie de waarschuwing van de ANWB wil krijgen, moet deelnemen aan ANWB Connected. Een plug-in-stekker in de auto (die 3 euro per maand kost) geeft dan de data door. Volgens de ANWB hoeven automobilisten niet te vrezen voor hun privacy en worden alle data behandeld conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).



Nieuwe auto's staan sowieso steeds vaker via internet live in contact met de dealer en autofabrikant. Vonk: ,,Wij willen dat je in de toekomst zelf kunt bepalen met wie je de data van je auto deelt. En met onze organisatie dan om pech te voorkomen.’’