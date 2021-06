Appartementencomplexen weigeren elektrische auto’s in garage uit vrees voor brand

Verdachte opgepakt voor grote brand in ondergrond­se parkeerga­ra­ge Alkmaar

1 juli In een ondergrondse parkeergarage bij het centrum van Alkmaar is woensdagochtend brand uitgebroken. Het vuur woedde op twee etages van de garage. In de omgeving is één verdachte aangehouden. Of en welke rol de verdachte heeft gespeeld bij het uitbreken van de brand wordt nog onderzocht, meldt de politie