Appende automobilist moet cel in voor aanrijding waarbij vrouw (24) om het leven kwam

Vlak voor de aanrijding, op 5 juli vorig jaar, was de man aan het appen. In de halve minuut voor het ongeval typte de man een bericht op zijn telefoon. Ook stuurde hij foto’s en een filmpje door. Hij raakte het scherm in 34 seconden 30 keer aan, zo concludeert de rechtbank. Hij heeft volgens de rechtbank daardoor meer dan een halve minuut helemaal niet op de weg gelet.



Daarbij reed de man in de avondspits ook met een te hoge snelheid over de weg. Vanwege een eerder ongeval lag de maximumsnelheid op het traject op 50 kilometer per uur. De man reed volgens de rechter met een snelheid die opliep tot 128,5 kilometer per uur.



In volle vaart botste hij op de auto van het slachtoffer, die vervolgens tegen haar voorligger werd aangedrukt. Vanwege een file op de weg stond het slachtoffer met haar auto vrijwel stil. De vrouw overleed dezelfde avond.