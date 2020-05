Arrestaties na wilde achtervolging: mannen hebben voor 15.000 euro aan boetes openstaan

Ministerie laat onderzoe­ken of plastic schermen in auto's een wapen kunnen zijn tegen het coronavi­rus

De RDW onderzoekt of plastic schermen in auto's en busjes kunnen worden geplaatst om chauffeurs en passagiers van elkaar te scheiden. Besmetting met het coronavirus zou zo kunnen worden voorkomen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de RDW gevraagd te onderzoeken of dergelijke schermen veilig zijn en ook veilig in voertuigen geplaatst kunnen worden.