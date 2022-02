Audi A8 en S8: grote bek, maar toch bescheiden

AutotestAudi heeft zijn toplimousine A8 vernieuwd. De uitgebreide facelift moet voor aansluiting zorgen bij concurrenten als de BMW 7 Serie en Mercedes S-Klasse. In Nederland is de auto alleen nog te koop als plug-in hybride en als 571 pk sterke S8.

Topklasse-limousines zijn in de regel dé technologiedragers van grote autofabrikanten. Alle nieuwe technologische hoogstandjes debuteerden standaard in auto’s als de Mercedes S-Klasse, BMW 7 Serie en Audi A8, waarna ze langzaam doordruppelden naar de minder dure modellen. Anno 2022 ziet de wereld er echter compleet anders uit. Bij Mercedes-Benz zijn alle bollebozen op de EQS - de elektrische S-Klasse zeg maar - gezet en bij BMW proveren ze met alle macht de achterstand op Mercedes-Benz in te halen.

Bij Audi gaat de aandacht eveneens uit naar elektektrische modellen, want daar valt qua prestige nou eenmaal meer te winnen dan bij een topklasse-sedan met dikke achtcilinder verbrandingsmotor die bijna uitsluitend door boomers wordt gereden. Toegegeven: de A8 is leverbaar als plug-in hybride, maar als geheel zit dit segment van extreem zware en luxueuze limousines natuurlijk wel in een sterfhuisconstructie. Niet in de laatste plaats doordat er de laatste jaren in dit segment veel populairdere SUV-alternatieven te koop zijn.

Voetzoolmassage

In de nieuwe A8 zien we dan ook geen baanbrekende technologieën. Zelfs de Digital matrix LED-koplampen met zijn 1,3 miljoen microspiegels uit de Audi S8 kennen we al uit de e-Tron. Wel uniek: de achterlichten gaan automatisch aan wanneer weggebruikers binnen twee meter afstand komen en de uitklapbare voetsteun voor de achterpassagier beschikt over geïntegreerde massage- en verwarmingsfuncties voor de voetzolen. Helaas voor Audi troef je daarmee de concurrentie niet direct af.

Qua interieur veranderde er weinig en dat was ook niet direct noodzakelijk, want het oogt nog altijd zeer bij de tijd, ondanks dat het al stamt uit 2017. Het uiterlijk van nieuwe A8 gaat er wel op vooruit, vooral dankzij de enorme glanzende grille, die als een soort voortrazend zwart gat linksplakkende voorgangers dreigt op te slokken. Afgemaakt met een van de nieuwe matte zwarttinten heb je al snel het gevoel dat er een kwartet huurmoordernaars achter je rijdt. Kortom, wanneer zo’n model in je spiegels opdoemt, wil je best graag naar rechts - al helemaal wanneer je op de grille nog een S8-badge ontwaart.

Filmheld ‘Ronin’

Die S8 is namelijk de ultieme uitvoering van de S8. Zijn voorganger met de verchroomde zijspiegels verkreeg ooit een welhaast mythische status in de film Ronin en sindsdien heeft de auto altijd een wat sinistere uitstraling gehad. Dat komt deels door de wetenschap dat onder de kap een 4,0-liter biturbo V8-motor ligt met een vermogen van 571 pk (420 kW). Het koppel bedraagt 800 Newtonmter en de acceleratie van 0-100 km/h neemt slechts 3,8 seconden in beslag. De topsnelheid is elektronisch begrensd op 250 km/h.

Andere zaken waarin de S8 uitblinkt, zijn de actieve vierwielbesturing, een actief onderstel, een sportdifferentieel, zogeheten ‘progressive steering’ en de mogelijkheid om de uitlaatsound te intensiveren. De wegligging is ronduit indrukwekkend voor een auto van dit kaliber. Ook als je ‘m flink een bocht in gooit, geeft het onderstel geen krimp. Wel ontbreekt het een beetje aan sensaties. Het uitlaatgeluid blijft achter bij dat van bijvoorbeeld een Mercedes S AMG en de besturing voelt minder levendig dan bij de BMW 7 Serie. Het goede nieuws is dat cilinderuitschakeling - in tegenstelling tot zijn concurrenten - helpt bij het verlagen van het verbruik.

Plug-in hybride

Bij de meer standaard uitvoeringen moet de plug-in hybride aandrijflijn tot een lagere brandstofrekening leiden. Hier krijgt de 3.0 TFSI zescilinder turbomotor ondersteuning van een krachtige elektromotor. De lithium-ion accu is vergroot en heeft een capaciteit van 17,9 kWh. Dat maakt volledig elektrisch rijden nu mogelijk over een afstand van bijna 60 kilometer en dat is tien kilometer meer dan voorheen. Het systeemvermogen van de A8 60 TFSI e quattro-modellen stijgt van 449 pk naar 462 pk (340 kW). Daarmee accelereert de meer dan twee ton wegende A8 van 0-100 km/h in slechts 4,9 seconden.

Voor het eerst is de Audi A8 ook leverbaar met het sportief getinte S-line exterieurpakket. De auto is er ook in L-uitvoering met een tot drie meter verlengde wielbasis en daardoor extra binnenruimte. Deze A8 L met relaxfauteuil achterin staat voor het toppunt van luxe en comfort. De stoel is op vele manieren elektrisch verstelbaar en het optionele ‘air quality pakket’ met ionisator en parfumeringsfunctie draagt eveneens bij aan het gevoel van luxe. Met de optionele 10,1 inch HD-schermen kunnen passagiers achterin genieten van bijvoorbeeld films of series. Het standaard Bang & Olufsen Premium Sound System klinkt fantastisch.

Minder bagageruimte en brandstof

Nadelen heeft de plug-in hybride ook. Net als bij veel concurrenten lever je in op bagageruimte en brandstoftank. In de A8 heb je 390 liter bagageruimte tot je beschikking en dat is vrij weinig, vooral gezien het feit dat de S8 over meer dan 500 liter beschikt. Ook is de brandstoftank relatief klein met een inhoud van 65 liter in plaats van 80. Het zijn consequenties van het achterin geplaatste accupakket. De vierwielbesturing is niet standaard, maar wel een bijna onmisbare optie bij zo’n lel van een auto.

De nieuwe A8 mag dan optioneel leverbaar zijn met het stoerdere S-Line pakket, maar een echt opvallende auto is het afgezien van zijn gapende muil-grille niet. Voor de langere termijn kan dit ingetogen uiterlijk juist een voordeel zijn. Het ontwerp van een auto als de Audi A5 is ook veel langer houdbaar gebleken dan dat van meer extraverte evenknieën van de concurrentie. Bovendien wil wel bijna iedereen rijk zijn, maar niet iedereen die rijk is, wil rijk lijken. Dat laatste lukt beter in een Audi A8 dan in een BMW 7 Serie, Maserati Quattroporte of Mercedes S-Klasse.

Vanaf € 124.125

De nieuwe Audi A8 zit ondanks zijn ietwat ingetogen uiterlijk propvol met luxueuze opties, zoals standaard een Virtual Cockpit, lane departure warning en automatische snelheidsregeling. Ook zaken als luchtvering, voice operation, verkeersbordherkenning en een kofferbak die automatisch opent met een voetbeweging zijn standaard. Veel andere systemen zijn gebundeld in speciale pakketten. Ook zijn er individuele opties, zoals de Nachtzichtassistent, Top View 360 graden camera’s en remote park assist plus waarmee de A8 automatisch kan inparkeren zonder dat de bestuurder in de auto zit. De Audi A8 is leverbaar vanaf € 124.145. De prijslijst van de extra sportieve S8 begint bij € 193.885.

