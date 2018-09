Audi neemt nog geen afscheid van diesel

,,Het is heel simpel'', zegt Schot, in een interview met deze nieuwssite. ,,Als je als autofabrikant aan de CO2-eisen tegemoet wil komen, kan je niet om diesel heen. De afgelopen jaren zagen we dat diesel minder populair werd. Maar sinds een maand of twee zien we dat diesel met een comeback bezig is.

,,Wie een wagenpark te beheren heeft, kan niet om de feiten heen. Als je kostenbewust bent, blijft diesel een van de serieuze opties. Over een jaar of vijf zal nog steeds 70 procent van onze verkopen niet-elektrisch zijn. We investeren zo veel in de ontwikkeling van nieuwe dieseltechnologie, dat het je zal verbazen hoe schoon die motoren tegenwoordig zijn. Onze huidige diesels zijn waarschijnlijk de schoonste in de markt. Ja, er zijn al landen die in 2030 van verbrandingsmotoren af willen. Maar het is nu nog 2018 en als je kijkt naar de kosten en het schone karakter van de huidige generatie diesels, blijft het interessant.''

- Mooi dat die eerste elektrische Audi er nu is, maar Tesla maakt al jaren elektrische auto’s die ver komen en een premium kwaliteit nastreven. Loopt Audi achter?

,,We hebben gewacht, omdat de markt én wij zelf er nog niet klaar voor waren. Het gaat er niet alleen om de eerste te zijn, het gaat er ook om de beste te zijn. Iedereen denkt dat wij Tesla haten maar dat is niet zo. Ik ben juist erg blij dat Tesla bestaat, want dat merk heeft ons, de bestaande autofabrikanten, allemaal wakker geschud. Als Tesla er niet was, geweest, waren wij op dit moment nog niet zo ver geweest met elektrische auto’s. Maar nu wij ook mee gaan doen, zullen we ze eens een lesje leren. Tesla heeft goed werk verricht. Dat merk heeft voor veel vernieuwing gezorgd, ook als het gaat om een andere manier van zaken doen. Maar het is natuurlijk niet goed als één merk een monopolie heeft. Concurrentie houdt ons allemaal scherp.''

- Wat voegt de e-Tron toe, nadat niet alleen Tesla, maar ook Jaguar en Mercedes-Benz hun volledig elektrische modellen hebben gepresenteerd?

,,Elektrische auto’s en SUV’s worden steeds populairder. Die twee trends brengen wij samen in deze auto. Bovendien voegen we daar een portie sportiviteit, kwaliteit en onze eigen designstijl aan toe. We hebben niet gekozen voor een al te futuristisch design. We wilden dat deze auto past in ons huidige modelaanbod, maar tegelijkertijd kijkt hij alvast in de toekomst.

,,Het gaat er niet alleen maar om of een auto sneller is of verder komt. Het gaat om de combinatie van reikwijdte, snelheid, comfort, veiligheid, mooi design en hoogwaardige vierwielaandrijving. En die combinatie maakt de e-Tron beter dan de concurrentie.''

- Hoe belangrijk is de reikwijdte voor het succes van zo’n elektrische auto?

,,Reikwijdte is belangrijk, maar laten we ons daar niet te druk over maken. De Europese automobilist rijdt gemiddeld hooguit 40 kilometer per dag. De e-Tron komt 400 km ver. En in de nabije toekomst gaan we dat nog verder uitbreiden. Een belangrijker probleem is het tekort aan laadpalen. Juist omdat die er in veel landen niet zijn, maken mensen zich zorgen over de reikwijdte.''

- Voorlopig zijn elektrische auto’s nog steeds aanzienlijk duurder…

,,Ik vind de prijs van onze e-Tron redelijk, want het is een auto die veel biedt. Maar natuurlijk is het mooie, nieuwe techniek en daar hangt een prijskaartje aan. Aan de andere kant moet je niet alleen naar de aanschafprijs kijken. Rijden op stroom is uiteindelijk veel goedkoper dan rijden op benzine of diesel.''

