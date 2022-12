Audi Q8 E-Tron: hoe z’n grootste minpunt een pluspunt werd

AUTOTESTDe belangrijkste verbetering aan de Audi Q8 E-Tron is het nieuwe accupakket. Dat heeft een grotere capaciteit, springt zuiniger om met de stroomvoorraad en laadt sneller op. Met de nieuwe accu heeft Audi’s elektrische SUV eindelijk de actieradius die hij altijd al had moeten hebben.

De Audi Q8 E-Tron bestond nog niet eerder, maar om nu te spreken van een volledig nieuw model gaat veel te ver. Feitelijk is de auto een verbeterde versie van de E-Tron, Audi’s grootste elektrische SUV die in september 2018 werd gepresenteerd. Dankzij bijtellingsvriendelijke regelingen voor milieuvriendelijke elektrische auto’s werd de E-Tron bij zakelijk rijdend Nederland een daverend succes: van de 150.000 exemplaren die wereldwijd zijn verkocht, kregen meer dan 10.000 een Nederlands kenteken. Een aantal waar de Audi Q3 en Q5 jaloers op kunnen zijn.

Volledig scherm

Waarom Audi de elektrische SUV nu tot Q8 E-Tron heeft omgedoopt? Omdat ‘E-Tron’ de aanduiding is geworden van alle elektrische Audi’s. Door er ‘Q8’ aan toe te voegen, moet meer duidelijkheid worden verschaft over zijn positie binnen Audi’s modellenaanbod. Zo is er gelijktijdig ruimte gecreëerd voor de Q6 E-Tron, die voor 2023 op stapel staat. Ook dat is een elektrische SUV, maar zit qua formaat precies tussen de Q4 en Q8 in. Natuurlijk: we bedoelen de Q8 E-Tron. Want de Q8 zónder E-Tron in zijn naam is weer een heel andere SUV. Dat mag duidelijk zijn… toch?

Reikwijdte van 600 kilometer

In de Audi Q8 E-Tron zit je boven op de belangrijkste verbetering. Namelijk het accupakket, dat volledig in de vloer is geïntegreerd. De accu kreeg een grotere capaciteit en springt nu wat zuiniger om met de energie. Ondanks het toegenomen motorvermogen kun je nu een grotere afstand afleggen op een volle accu. Dat was wel nodig ook, want met zijn 95 kWh-accu bleek de ‘oude’ Audi E-Tron 55 quattro in de praktijk niet veel verder te komen dan 350 kilometer. Nu heeft de Q8 E-Tron 55 quattro (408 pk) een batterij van 114 kWh, naar WLTP-normering goed voor een reikwijdte van bijna 600 kilometer. Zou dat in de praktijk 500 kilometer zijn, dan keert de Q8 E-Tron 55 quattro zijn belangrijkste minpunt nog steeds om in een pluspunt.

Volledig scherm

De meer op sportiviteit toegespitste SQ8 E-Tron (503 pk), die niet over twee maar zelfs over drie elektromotoren beschikt, heeft dezelfde 114 kWh-accu aan boord. Voor deze uitvoering geeft Audi een actieradius van 494 kilometer op. De basisversie is de Q8 E-Tron 50 (340 pk), die met 95 kWh nu dezelfde accucapaciteit heeft als de oude E-Tron 55. Goed voor 491 kilometer. Kies je voor de Sportback-variant van de Q8 E-Tron, dan profiteer je van een betere stroomlijn. Dankzij de gladdere carrosserievorm komt deze versie nog eens 15 à 20 kilometer verder op een volle accu dan de SUV-variant.

Zwaargewicht: 2495 kilogram

Met de Audi Q8 E-Tron hoef je onderweg dus niet meer zo vaak te stoppen om de accu op te laden. Dat is maar goed ook, want het liefst blijf je zo lang mogelijk rijden met de riante en comfortabele SUV. Dankzij de elektrische aandrijving is er al geen motorgeluid, maar het is opvallend hoe goed de wind en het afrollen van de banden naar de achtergrond zijn gedrukt. Standaard heeft de Q8 E-Tron luchtvering, die garant staat voor een hoogstaand veercomfort. Onze testauto is uitgevoerd als sportief aangeklede S-edition, en beschikt in die configuratie onder meer over elektrisch verstelbare en verwarmde sportstoelen. Wanneer je vaak langdurig achter het stuur zit, doe je jezelf met die stoelen beslist een groot plezier.

Volledig scherm

Audi heeft de Q8 E-Tron natuurlijk niet alleen een grotere accu gegeven. De auto werd ook uiterlijk geretoucheerd. Al blijven de aanpassingen beperkt tot wat gestroomlijndere bumpers en een nieuwe grille met een brede, opvallende omlijsting à la E-Tron GT. Daarnaast werden het onderstel en de besturing van de auto nog eens tegen het licht gehouden, voor een beter contactgevoel en directere stuurreacties. Op die manier hoopt Audi dat het hoge gewicht van de Q8 E-Tron minder voelbaar is. Want een zware auto is het nog steeds: de Q8 E-Tron 55 quattro heeft een leeggewicht van 2495 kilogram. Het interieur van de auto bleef ongemoeid.

€5000 duurder geworden

Wanneer je het uiterste vraagt van de twee elektromotoren van de Q8 E-Tron 55 quattro, stellen de prestaties misschien een beetje teleur. Natuurlijk is een sprinttijd van 5,6 seconden nog altijd razendsnel, maar je verwacht bij zo’n krachtige elektrische auto eerder een misselijkmakende acceleratie. Maar in deze auto is het vooral om het rustgevende reiscomfort te doen, bij voorkeur op de snelweg. Ga je op zoek naar bochtige weggetjes, dan word je al snel met het formaat van de Q8 E-Tron geconfronteerd. En met zijn gewicht.

Volledig scherm Alle nieuwe Audi Q8-modellen op een rij.

De Audi Q8 E-Tron en Q8 Sportback E-Tron staan vanaf februari 2023 bij de dealer. Prijzen beginnen bij €71.265 voor de Q8 E-Tron 50 quattro, de Sportback-versie kost €2400 meer. Kies je voor de krachtigere 55-versie met zijn grotere accu, dan moet je op z’n minst €82.985 euro overleggen. Al met al is de auto zo’n € 5000 duurder geworden dan zijn voorganger. De prijzen van de snelste SQ8 E-Tron worden in een later stadium bekendgemaakt.

Volledig scherm

Volledig scherm

Volledig scherm

Volledig scherm De Audi Q8 E-Tron in productie in Brussel.

