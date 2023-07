Audi RS6 Performance: de trap die binnenkort ongetwijfeld weer overtroffen wordt

De Audi RS6 is een van de meest zinnenprikkelende familiewagens ooit gebouwd. De combinatie van de voordelen van een stationwagon voor de hele familie, maar met het vermogen van een dikke Porsche 911, doet de rijken der aarden likkebaarden. En als de verkopen even in dreigen te zakken, gooit Audi er een kleine upgrade tegenaan met een mooi marketingnaampje.

Externe tuningbedrijven

De Audi RS6 Performance is er daar een van. Net zoals in het verleden bijvoorbeeld de RS6 Plus, de RS6 Competition, de RS6 Nogaro en de RS6-X. Ook zijn er nog allerlei ‘Packages’ waarmee je onder meer de topsnelheid kunt verhogen. En dan zijn er nog externe tuningbedrijven die je graag van je centen afhelpen door een ‘unieke’ RS voor jou te ontwikkelen. Daarbij zijn vermogens van dik boven de 700 pk eerder regel dan uitzondering. Met de RS6 Performance probeert Audi – geheel terecht – om een deel van die klanten bij zich te houden.

Volledig scherm Audi RS6 Performance © Audi

Het goede nieuws is dat de Audi RS6 bij iedere vernieuwing beter is geworden. Ook het bochtengedrag ging er steeds op vooruit. Dat mocht ook wel, want zeker toen er nog een V10 in de RS6 zat, was de auto nauwelijks bereid om van zijn rechte lijn af te wijken. Bij het huidige model is deze neiging tot onderstuur flink onderdrukt. Toch vonden de kopers van de opgevoerde stationwagon nog steeds dat het beter kon. Lees: luidruchtiger en sterker en nóg minder neiging om de buitenkant van de bocht op te zoeken.

630 pk en 850 Newtonmeter

Audi luisterde naar zijn klanten en noemde het vernieuwde model Audi RS6 Avant Performance. Het recept is simpel maar beproefd: iets minder geluidsisolatie en iets meer vermogen. Om precies te zijn: 30 pk extra voor de 4,0 liter V8, die daarmee nu 630 pk sterk is en een trekkracht heeft van 850 Newtonmeter. Dat komt voornamelijk door grotere schoepen op de turbo’s en een verhoging van de turbodruk van 2,4 naar 2,6 bar.

Volledig scherm Audi RS6 Performance © Audi

De toegevoegde ‘boost’ van 50 Newtonmeter die hiervan het gevolg is, is beschikbaar zonder enige vertraging. De motor reageert onmiddellijk op het gaspedaal, terwijl de van ZF afkomstige achttraps automaat profiteert van nog net iets snellere schakelmomenten. Al met al dendert de RS6 daarmee in 3,4 seconden naar 100 km/u en dat is 0,2 tellen sneller dan de ‘gewone’ uitvoering van de RS6 met ‘slechts’ 600 pk.

Isolatiemateriaal verwijderd

Audi Sport maakte de stuurinrichting nog iets directer en ook het middendifferentieel werd lichter gemaakt om de neiging tot onderstuur nog verder te onderdrukken. Tot 70 procent van het vermogen gaat naar de vooras, terwijl maximaal 85 procent van de 630 pk en 850 Nm naar de achteras gaat. Dat merk je tijdens het rijden, want de RS6 Performance blijft onder nagenoeg alle omstandigheden aanvoelen als een achterwielaangedreven auto.

Volledig scherm Audi RS6 Performance © Audi

Wat je ook merkt is dat er isolatie is verwijderd tussen de motorruimte en het interieur. Dat zorgt voor een wat intensere grom in het interieur, maar ook voor een gewichtsbesparing van acht kilo – waar je dus helemaal niets aan hebt in een auto van 2090 kilogram. Geheel in harmonie met de isolatiereductie besloot Audi om ook de RS-sportuitlaat een nog wat grotere mond te geven. Subtiliteit is dus ver te zoeken wanneer je het gaspedaal vloert, maar in de meest comfortabele stand is de Performance op kruissnelheid ook nog altijd een prima reiswagen.

Verslavende acceleratie

Het wegdek moet dan echter niet al te slecht zijn, dus vakanties naar Engeland en Zuid-Europa kunnen beter achterwege blijven. Ook al vanwege de relatief beperkte brandstoftank. Met een inhoud van 73 liter sta je in de praktijk iedere 500 kilometer bij de pomp. Want de acceleratie van de RS6 Performance is zo verslavend dat alleen een zenboeddhist zonder benen in staat is om het opgegeven WLTP-verbruik van 12,7 liter per 100 kilometer te halen.

Volledig scherm Audi RS6 Performance © Audi

Het RS Dynamic Package waarmee je bij de reguliere RS-versies de topsnelheid kunt verhogen tot 280 km/u is standaard. Wie nog meer wil, kan het RS Dynamics Package Plus bestellen, waarmee de topsnelheid stijgt naar 305 km/u. Dan krijg je ook automatisch de carbon-keramische remmen. Kies je voor dit pakket, dan snoep je 34 kilogram van het gewicht in vergelijking met de stalen remmen. Bovendien kun je de remklauwen kiezen in de kleuren rood, blauw of grijs.

Bier und Bratwurst

Nog altijd kun je veel spullen kwijt in de RS6 door het neerklappen van de rugleuningen en ook op de achterbank zelf is ruimte genoeg. Personen met een lengte van 1,85 meter kunnen prima ‘achter zichzelf’ zitten. Maar voorin zit je echt als een vorst met uitzicht op een dashboard dat nog altijd veel weg heeft van een cockpit. De stoelen zitten heerlijk en bieden veel zijdelingse steun en de roffelende achtcilinder blijft maar beuken. Het is daarmee de ideale auto voor de Duitse snelwegen, zolang je een tankpas van de zaak hebt.

Volledig scherm Audi RS6 Performance © Audi

Voor verfijning – zowel qua uiterlijk als qua wegligging – moet je niet bij Audi zijn. Dit is vooral een ‘Bier und Bratwurst’ auto die zijn smeuïge koppel als een romige kruidensaus over de versnellingen uitstort. In hoeverre de Performance beter is dan de standaard RS6 konden we niet ontdekken, aangezien we tijdens de introductie alleen op binnenwegen hebben gereden op plekken met veel snelheidscontroles. Wel merkten we dat de voorwielen beter insturen, dat de besturing inderdaad directer is geworden en dat de remklauwen over een enorme bijtkracht beschikken.

Volledig scherm Audi RS6 Performance © Audi

Ascari Blue

Je kunt de RS6 Performance vooral herkennen aan de nieuwe lakkleuren of het nieuwe velgdesign. De wielen zijn vijf kilo per stuk lichter en voorzien van nieuwe high-performance Continental ‘Sport Contact 7' banden in de maat 285/30 banden. Die banden bieden betere grip op zowel droge als natte wegen en verminderen onderstuur in bochten met hoge snelheid. Bovendien sta je twee meter eerder stil wanneer je afremt van 100 naar 0 km/u.

De RS6 Performance is te koop in zestien kleuren, waaronder het nieuwe Ascari Blue (in mat of metallic) en Dew Silver. De prijslijst begint bij 213.942 euro. Audi heeft ook de RS7 dezelfde behandeling gegeven. De RS7 Performance is te koop vanaf € 216.808. Met deze uitvoeringen rijd je dus in de snelste A6 en A7 die Audi ooit heeft geleverd. Althans: totdat ook deze trap weer overtroffen wordt. Door de Performance Plus, of de Performance Competition, of wat de marketingmannen er ook voor mooie naam voor verzinnen.