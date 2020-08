Audirijder verbreekt dubieus snelheidsrecord: in slechts 9 minuten van Rotterdam naar Breda

Het vorige record staat op naam van enkele motorrijders, die 11 minuten deden over het traject. De rit is door de bestuurder van de Audi vastgelegd en te zien op de Chinese filmpjessite TikTok. In de video is te zien dat hij bijna 300 kilometer per uur haalt terwijl hij over de linkerbaan sjeest. De snelheidsmaniak verontschuldigt zich voor de schokkende beelden: filmen met een telefoon in de hand gaat volgens zijn zeggen bij zulke snelheden niet zo soepel. De Audi R8 (nieuwprijs vanaf €214.000) geldt met een topsnelheid van zo’n 330 kilometer per uur als één van de snelste auto's die in Nederland te koop zijn.