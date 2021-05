Australische tiener overlijdt nadat hij per ongeluk in vuilniswagen wordt gedumpt

Een 13-jarige Australische jongen is om het leven gekomen bij een tragisch ongeval met een vuilniswagen. De jongen lag met twee andere tieners van 11 en 12 jaar te slapen in een vuilcontainer toen een vuilnisman nietsvermoedend de container kwam legen.

Volgens de politie van Port Lincoln, een plaatsje ten westen van Adelaide, wist een van de jongens te ontsnappen, maar de 13-jarige liep bij de val in de vrachtwagen ernstige verwondingen op en stierf ter plekke. De derde jongen raakte niet gewond bij het ongeval.

Volgens de politie had de vrachtwagenchauffeur geen idee dat de jongens in de vuilniscontainer zaten en is hij ‘extreem geschokt’ door het incident.



Florida

Begin dit jaar was er in de Amerikaanse staat Florida een 7-jarige jongen die bijna verongelukte in een vuilniswagen. Elias Quezada vroeg zich toen tijdens het spelen bij zijn oma af hoe de binnenkant van een kliko eruitziet. Toen de kliko werd geleegd in een vuilniswagen, kon hij op het laatste moment worden gered.

Zijn redder was vuilnisman Waldo Fidele. De jongen, die zelf in de kliko was geklommen en ook zelf het deksel had gesloten, zou binnen enkele seconden worden verpletterd door de hydraulische pers.

Gelukkig keek Fidele naar de bewakingscamera van het vrachtwagencompartiment, iets wat hij naar eigen zeggen altijd doet als er een kliko wordt geleegd. Hij zag de jongen naar binnen tuimelen. ,,Toen ik op de camera keek, zag ik iets vallen”, verklaarde Fidele achteraf. Hij zette de installatie stil die het vuil vermaalt en samenperst en belde de hulpdiensten. ,,Ik stapte uit de truck en zag dat hij nog leefde en zei dat alles goed was.”

