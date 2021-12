Auto gaat in vlammen op in Rosmalen

Al bijna 100 jaar voelt hét truckers­café als thuiskomen voor chauffeurs: en er is bijna niks veranderd

Op haar 18de runde Marga van Hamersveld (68) chauffeursrestaurant De Tweede Steeg in Amersfoort. Nu, vijftig jaar later, doet ze dat nog steeds en is de zaak uitgegroeid tot hét truckerscafé van Nederland, waar het voelt als thuiskomen voor beroepschauffeurs.

