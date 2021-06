Auto geveild uit eerste deel Fast & Furious van overleden Paul Walker

Bewakings­vi­deo crash Paul Walker opgedoken

19 februari De Amerikaanse entertainmentsite TMZ beschikt over een filmpje van een bewakingsvideo waarop in de verte de crash is te zien waarbij Fast & Furious-acteur Paul Walker en een vriend dit weekeinde om het leven kwamen. Op grond van de beelden concludeert de site dat de Porsche waarin de slachtoffers zaten, niet verwikkeld was in een straatrace, zoals eerder werd verondersteld.