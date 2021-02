Auto onder carport in vlammen op in Oss

De melding van de brand kwam om 00.40 uur. Ook de voordeur van de woning raakte beschadigd door de vlammen, evenals de garage waarin een schoonheidssalon is gevestigd. De rook ging de woning binnen waarna de bewoners het huis snel verlieten.



Agenten die als eerste ter plaatse waren, begonnen met blussen met een tuinslang van een buurman. Kort erna arriveerde de brandweer. De auto moet als verloren worden beschouwd. De oorzaak van de brand is niet bekend. Na de brand werd een Burgernetbericht verspreid waarin getuigen opgeroepen werden zich te melden.



Op vrijdag 12 februari brandde in Oss een auto uit aan de Hertogin Sophiastraat. Er waren toen al enige tijd geen autobranden geweest in deze plaats. Vorig jaar waren er veel autobranden. Op dinsdag 16 februari was het mis bij een auto aan de Wenzel van Luxemburgstraat. Daar ging het volgens de politie om vernieling of een poging tot brandstichting.