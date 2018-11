Auto's van Hyundai en Kia rijden vanaf volgend jaar op zonne-energie

Auto's van de merken Hyundai en Kia krijgen vanaf volgend jaar zonnepanelen om elektrisch te kunnen rijden. De fabrikant heeft een omvangrijk plan gepresenteerd om zonne-energie toe te passen in alle toekomstige modellen, zelfs in auto's die op benzine of diesel rijden.

Hyundai ontwikkelt drie verschillende oplaadsystemen die gebruikmaken van zonne-energie: een siliconen zonnepaneel, een semi-transparant zonnepaneel én lichtgewicht flexibele zonnecellen. Het siliconen zonnepaneel wordt bevestigd op het dak en laadt per dag 30 tot 60 procent van de batterij van een elektrische auto op.

De flexibele zonnecellen integreert Hyundai in de motorkap of het dak en deze zijn eveneens bedoeld om de batterij van een elektrische auto op te laden. Deze flexibele cellen komen later op de markt. Het semi-transparante zonnepaneel is bedoeld om van auto's met benzine- of dieselmotor milde hybrides te maken. Zij kunnen ervoor zorgen dat deze auto's korte afstanden elektrisch afleggen en ze helpen ook mee om het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot te verlagen. Bovendien kan dit doorzichtige paneel dienst doen als glazen panoramadak.

Het complete oplaadsysteem dat Hyundai ontwikkelt bestaat uit een zonnepaneel, een regulator en een batterij. Het zonnepaneel zet het licht om in elektriciteit en met een vermogen van 100 watt produceert het, in de volle zon, 100 kW per uur. Een computergestuurd systeem controleert de maximumspanning en vertaalt dit naar een bruikbaar voltage om de batterij op te laden.

Hyundai implementeert de eerste generatie van deze systemen volgend jaar in een beperkt aantal modellen. ,,In de toekomst verzorgen verschillende elektrische systemen de energietoevoer in auto’s. Dit transformeert de auto’s tot rijdende energiecentrales die actief stroom opwekken’’, zegt ontwikkelingsdirecteur Jeong-Gil Park van Hyundai. ,,De auto verandert van een energieverbruiker in een energie-opwekker.’’

Het is overigens niet voor het eerst dat zonnepanelen in auto's worden toegepast. De Fisker Karma had ze al en ook de Toyota Prius is ermee verkrijgbaar. Mercedes paste ze jaren geleden al toe in de S-Klasse, om de motoren van het ventilatiesysteem in een geparkeerde auto draaiend te houden. Ook het Duitse Sono Motors en het Nederlandse Lightyear willen binnenkort auto's introduceren die voor een groot deel op zonne-energie kunnen rijden.

Volledig scherm In het ontwikkelingscentrum van Hyundai in Zuid-Korea wordt gewerkt aan de nieuwe oplaadsystemen die gebruik maken van zonne-energie © Hyundai

Volledig scherm De Kona is een van de elektrische auto's die Hyundai momenteel levert © Hyundai