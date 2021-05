Auto stond nog in z’n achteruit: bestuurder ramt eigen gevel op Urk

Rond negen uur ’s ochtends was het flink schrikken op Urk, toen een automobilist plots per ongeluk zijn eigen voortuin in reed. De brandweer liet weten dat het voertuig nog in de achteruitversnelling had gestaan toen de bestuurder wilde wegrijden. Bij het wegrijden maakte de auto een bocht van negentig graden, raakte toen het hekwerk en schoot vervolgens door tegen de gevel van het huis.